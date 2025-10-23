پیکر مطهر شهید محمد حسین شهریاری یادگار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در تبریز تشییع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -‌ مراسم تشییع پیکر مطهر شهید محمد حسین شهریاری روز پنجشنبه اول آبان ساعت ۱۰:۳۰ صبح از گلزار شهدای وادی رحمت به طرف قطعه شهدای اقتدار برگزار شد.



پاسدار رشید اسلام محمد حسین شهریاری از نیرو‌های هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در حمله وحشیانه دشمن آمریکایی _ صهیونیستی به میهن عزیزمان در شب ۲۳ خرداد در تبریز زخم برداشت و روز ۲۸ خرداد بار دیگر در همدان بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به شدت زخمی شد و به مقام جانبازی نایل آمد و سرانجام امروز به خیل شهیدان راه مبارزه با اسرائیل غاصب جنایتکار پیوست.

از شهید محمد حسین شهریاری ۲ دختر به یادگار مانده است. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما