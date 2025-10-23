پیکر مطهر شهید محمد حسین شهریاری یادگار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در تبریز تشییع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -‌ مراسم تشییع پیکر مطهر شهید محمد حسین شهریاری روز پنجشنبه اول آبان ساعت ۱۰:۳۰ صبح از گلزار شهدای وادی رحمت به طرف قطعه شهدای اقتدار برگزار شد.
 

پاسدار رشید اسلام محمد حسین شهریاری از نیرو‌های هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در حمله وحشیانه دشمن آمریکایی _ صهیونیستی به میهن عزیزمان در شب ۲۳ خرداد در تبریز زخم برداشت و روز ۲۸ خرداد بار دیگر در همدان بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به شدت زخمی شد و به مقام جانبازی نایل آمد و سرانجام امروز به خیل شهیدان راه مبارزه با اسرائیل غاصب جنایتکار پیوست.

از شهید محمد حسین شهریاری ۲ دختر به یادگار مانده است. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: تشییع پیکر ، وادی رحمت تبریز
خبرهای مرتبط
تشییع پیکر کودکان هفت ساله شهید در تبریز
تشییع پیکر شهید مدافع وطن در خواجه
تشییع پیکر مادر شهیدان عبادی در مراغه 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آیین تجلیل از دست اندرکاران ستاد اربعین آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد
بازار بدون استاندارد، قمار با جان و مال مردم است
راه اندازی کتابخانه سیار در شهرستان سراب
آخرین اخبار
راه اندازی کتابخانه سیار در شهرستان سراب
آیین تجلیل از دست اندرکاران ستاد اربعین آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد
بازار بدون استاندارد، قمار با جان و مال مردم است
دستگیری جاعل حرفه‌ای ۴۸ هزار متر مربع زمین در تبریز
آغاز طرح ورزش خانوادگی شهید خرازی در تبریز
تشییع پیکر مطهر شهید محمد حسین شهریاری در تبریز
افتتاح همزمان چهار مدرسه شش‌کلاسه خیرساز در بناب
نیرو‌های مسلح به عنوان حافظان امنیت مسئولیت سنگینی دارند