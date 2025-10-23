رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: حضور پررنگ مردم در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، پیام روشنی از ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان و مستکبران خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین سید محسن محمودی روز پنجشنبه اول آبان در جلسه ستاد برگزاری مراسم یومالله ۱۳ آبان شهرستان ورامین که در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: حضور پرشور مردم در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان پس از جنگ ۱۲ روزه، پیام روشنی را به استکبار جهانی و دشمنان قسمخورده این مرز و بوم مخابره خواهد کرد.
وی افزود: جنگ ۱۲ روزه، ماهیت استکباری دشمنان نظام اسلامی را برای همگان آشکار کرد و مردم ایران اسلامی نیز نشان دادند که در هر شرایطی پشتیبان نظام و انقلاب هستند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به اینکه ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و نقطه اوج روحیه استکبارستیزی ملت ایران است، گفت: هر سال برنامههای متنوعی در این روز در ورامین برگزار شده و امسال نیز با توجه به شرایط حساس منطقهای و جهانی، اهمیت راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی دوچندان است.
محمودی با اشاره به جنایات رژیم اشغالگر قدس در فلسطین و جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: شهادت سرداران، دانشمندان و مردم عادی در این جنگ و ترور رهبران جبهه مقاومت از جمله سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه و یحیی سنوار، قلوب مردم جهان را داغدار کرده است، از همین رو ۱۳ آبان امسال بیش از هر زمان دیگری از اهمیت برخوردار است.
وی ادامه داد: امسال روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با ایام شهادت حضرت زهرا (س) همزمان شده است و باید از این فرصت برای روشنگری در خصوص جنایات استکبار جهانی علیه ملت ایران و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی بهویژه برای نسل جوان بهرهگیری شود.
رئیس ستاد برگزاری مراسم یومالله ۱۳ آبان شهرستان ورامین تصریح کرد: جامعه هدف برنامههای امسال جوانان و نوجوانانی هستند که دوران انقلاب را درک نکردهاند، ازاینرو باید برنامههای ویژهای در مدارس، مساجد و هیئات مذهبی پیشبینی شود.
محمودی درباره زمان و مسیر برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان شهرستان ورامین روز سهشنبه ۱۳ آبان ساعت ۱۰ صبح از میدان امام حسین (ع) بهسوی میدان امام خمینی (ره) و مسجد جامع تاریخی ورامین برگزار میشود.
وی از برگزاری یادواره شهدای دانشآموز با حضور خانوادههای شهدا، دیدار با خانوادههای معظم شهیدان دانشآموز، فضاسازی شهری با محوریت استکبارستیزی، نواخته شدن زنگ استکبارستیزی در مدارس و برگزاری مسابقات دانشآموزی با موضوع ۱۳ آبان بهعنوان بخشی از برنامههای این ایام نام برد.
محمودی همچنین بر برگزاری نشستهای آزاداندیشی و پرسش و پاسخ با موضوع استکبارستیزی در دانشگاهها و مدارس، انتشار تولیدات رسانهای در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت بقاع متبرکه و مبلغین برای تبیین پیامهای ۱۳ آبان تأکید کرد.
وی افزود: جشنواره تولید رسانههای دیجیتال با محوریت استکبارستیزی و مقاومت نیز برگزار خواهد شد که اختتامیه آن روز پنجشنبه ۱۵ آبان در حرم مطهر شهدای گمنام برپا میشود. همچنین کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) برنامه ویژهای برای مددجویان خود در ایام منتهی به ۱۳ آبان تدارک دیده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین در پایان یادآور شد: مراسم ویژه در تمامی مساجد شهرستان، اعزام راویان در شب ۱۳ آبان مصادف با شب شهادت حضرت زهرا (س) و دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی از طریق هیئات مذهبی، با همکاری اداره تبلیغات اسلامی، بسیج مداحان، کانون مداحان و شورای هیئات مذهبی برگزار میشود.