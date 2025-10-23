باشگاه خبرنگاران جوان - امروز پنجشنبه ۱ آبانماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۰۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۰ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۴ میلیون و ۴۷۱ هزار تومان