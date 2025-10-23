امروز پنجشنبه اول آبان ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز پنجشنبه ۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
سکه طرح قدیم ۱۰۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی  ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۴۷۱ هزار تومان 
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۹ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
ما جوانان با این گرانی ها هیچ امیدی به اینده نداریم
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۹ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
روی ۱۱میلیون نگهداشتن یهویی میره ۱۵‌میلیون
مثل اون روزایی که روی ۶میلیون‌ نگهداشته‌بودن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
کارمند رو خار کردین خار . فقط بچاپین امیدوارم خدا شکمتونو از آتیش پر کنه چون شماها سیر نمیشین
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
واقعا روانی شدیم !! تمام زندگی مان شده قیمت سکه و دلار و فقر مضاعف . بیچاره شدیم !! بس کنید .
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
اینترنت بخش خانگی مخابرات کشورازصبح ناالان قطع شده مخابرات یکاطلاع رسانی نمی کند داستان چی است امروزپتچشنبه ازقبل قطع شده درسراسرکشور
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
حقوق یک کارمند ۱گرم طلای ۱۸عیار
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
مسئولان بی کفایت مردم را نابود کردند.
۱
۲۳
پاسخ دادن
