باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ابراهیم شیخ امروز در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی با اشاره به روند رشد تولید در صنعت لوازم خانگی اظهار کرد: در ششماهه نخست سال ۱۴۰۳، اگرچه میزان رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل اندکی کاهش یافته، اما در همین دوره شاهد رشد حدود چهار درصدی صادرات در این صنعت بودهایم.
وی راهبرد اصلی وزارت صمت را توسعه صادرات در این حوزه دانست و افزود: برنامهریزی ما برای دستیابی به صادرات ۸۰۰ میلیون دلاری است. در کنار آن، تولید کالاهای کممصرف از نظر انرژی مانند مدلهای +A و ++A نیز از اهداف اصلی است تا هم مصرف انرژی کشور کاهش یابد و هم محصولات ایرانی در بازارهای جهانی رقابتپذیرتر شوند.
معاون صنایع وزارت صمت با اشاره به تولید بیش از ۲۲ میلیون قطعه کالای لوازم خانگی در کشور تصریح کرد: حدود ۲ تا ۳ میلیون قطعه نیز از کشورهای مختلف وارد کشور شده است. برنامه وزارت صمت این است که قانون مرزنشینی بهگونهای اصلاح شود که تمرکز آن بر واردات قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی باشد، نه واردات کالای ساختهشده مشابه تولیدات داخلی.
شیخ تاکید کرد: ورود کالاهای ساختهشده با عوارض پایین، به تولید داخل آسیب میزند. بنابراین تلاش داریم قانون مرزنشینی را در راستای حمایت از تولید داخلی به کار بگیریم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره قیمت بالای برخی محصولات ایرانی، اظهار کرد: قیمت لوازم خانگی تولید داخل نسبت به نمونههای مشابه خارجی پایینتر است و طبق ارزیابیها بیش از ۸۰ درصد مشتریان از کیفیت و عملکرد این محصولات رضایت دارند. سیاست صنعتی کشور باید به سمتی حرکت کند که علاوه بر حفظ کیفیت، صادرات و رقابتپذیری نیز افزایش یابد.
معاون صنایع وزارت صمت ادامه داد: در حال حاضر بازار داخلی لوازم خانگی بسیار رقابتی است و بیش از ۲۰۰ شرکت فعال و بزرگ در نمایشگاه بینالمللی حضور دارند. همین رقابت موجب افزایش عمق داخلیسازی از ۵۰ درصد به ۶۰ درصد شده است.
شیخ در ادامه درباره طرح اصلاح قانون مرزنشینی و موضوع کولبری گفت: درخواست ما این است که قانون مرزنشینی به سمت واردات قطعات، تجهیزات و مواد مورد نیاز صنایع سوق داده شود تا به رشد تولید کمک کند.
وی با اشاره به تأثیر محدودیت واردات بر صنعت اظهار داشت: در حال حاضر ۱۶۰۰ واحد تولیدی در این صنعت فعالاند که ۳۰۰ واحد از آنها تولیدکنندگان بزرگ محسوب میشوند. با تسهیل واردات مواد اولیه، زمان انتظار برای تخصیص ارز و تأمین قطعات کاهش یافته و کیفیت محصولات نیز بهبود پیدا میکند.
معاون صنایع وزارت صمت در بخش دیگری از سخنانش، درباره مشکلات خدمات پس از فروش و قاچاق کالا گفت: طبق ارزیابی انجمنها، حدود ۸۰ درصد مشتریان از خدمات پس از فروش رضایت دارند. با این حال تعدد شرکتهای خدماتی و فعالیت کالاهای قاچاق از چالشهای اصلی است که باید بهصورت همزمان با مبارزه با قاچاق و ارتقای کیفیت خدمات رفع شود.
شیخ به مهمترین محدودیتهای تولیدکنندگان لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: پنج چالش اصلی در این صنعت شامل کاهش تقاضای بازار، قطعی برق و محدودیت انرژی، کمبود مواد اولیه، تأمین سرمایه در گردش و محدودیتهای تجارت خارجی است. برای رفع این موانع، برنامههایی در نظر گرفتهایم از جمله ارائه تسهیلات اعتباری به خریداران، تأمین منابع بانکی برای سرمایه در گردش واحدها و کاهش محدودیتهای انرژی در ماههای اخیر.
وی ابراز امیدواری کرد: با رفع موانع تجارت خارجی و پذیرش لوایح بینالمللی مانند CFT و پالرمو، شاهد رونق و رشد چشمگیر صنعت لوازم خانگی ایران خواهیم بود.
گفتنی است از امروز، اول آبان ماه ۱۴۰۴، بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی از امروز در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز به کار کرد و تا چهارم آبان ادامه خواهد داشت. این رویداد با حضور گسترده شرکتهای داخلی و خارجی، فرصتی برای معرفی تازهترین محصولات و فناوریهای صنعت لوازم خانگی فراهم کرده است.
در این دوره از نمایشگاه، ۲۳۵ شرکت داخلی و ۲۰ شرکت خارجی از کشورهایی همچون آلمان، ژاپن، چین و برزیل مشارکت دارند. طیف گستردهای از لوازم برقی، محصولات سرمایشی و گرمایشی، تجهیزات صوتی و تصویری، قطعات و ماشینآلات وابسته در این نمایشگاه عرضه شده است. سالنهای تحت پوشش این رویداد شامل سالنهای ۱۸، ۲۷، ۳۱ آ، ۳۱ ب، ۳۵، ۳۸، ۳۸ آ، ۳۸ ب، ۴۴ و فضای باز مجموعه نمایشگاهی هستند.
هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه، تقویت تعامل میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی، معرفی نوآوریها و فناوریهای جدید و گسترش شبکههای تجاری عنوان شده است. حضور فعال شرکتکنندگان فرصت مناسبی برای آشنایی با روندهای نوین صنعت لوازم خانگی و ایجاد همکاریهای مشترک تجاری و صنعتی فراهم میسازد