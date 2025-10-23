دستگیری سه گروگانگیر و رهایی گروگان جاسکی در سیستان و بلوچستان

باشگاه خبرنگاران جوان - پایگاه اطلاع رسانی پلیس هرمزگان، سرهنگ عبدالمجید کرمی روز پنجشنبه اظهار کرد: در یی وقوع یک فقره گروگان‌گیری یکی از شهروندان در شهرستان جاسک و متواری شدن متهمان، پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت،

وی افزود: با بررسی‌های کارآگاهان پلیس آگاهی مشخص شد آدم ربایان به انگیزه اختلاف حساب مالی فرد ربوده شده را پس از ربایش به یکی از استان‌های مجاور منتقل و مخفی کرده‌اند.

این مسئول انتظامی اظهار کرد: کاراگاهان پلیس آگاهی با تلاش‌های شبانه روزی، بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی، محل حضور و مخفیگاه متهمان را در یکی از شهرستان‌های سیستان وبلوچستان شناسایی و با تشکیل تیمی به محل اعزام و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه سه گروگانگیر را در مخفیگاهشان دستگیر ، یک‌دستگاه خودرو که در آدم ربایی استفاده شده بود، توقیف و فرد ربوده شده از چنگال آدم ربایان آزاد شد.

سرهنگ کرمی با بیان این‌که با تلاش همه جانبه ماموران انتظامی شهرستان جاسک فرد ربوده شده در سلامت کامل آزاد و به آغوش خانواده بازگشت، خاطر نشان کرد: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.

منبع: ایرنا