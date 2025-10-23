نقش استاندارد در توسعه ملی؛ از گذشته تا امروز

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حمید اشتری، معاون توسعه مدیریت و امور حقوقی سازمان ملی استاندارد ایران در همایش روز جهانی استاندارد در شیراز، با اشاره به پیشینه تأثیرگذار، اما محدود استاندارد در کشور، گفت: نخستین قانون مرتبط با اوزان در سال ۱۳۰۴ تدوین شد و در همان زمان، ساختار اولیه سازمان استاندارد در وزارت بازرگانی شکل گرفت.
او افزود: از سال ۱۳۹۰، این سازمان با مصوبه شورای عالی اداری از وزارت صنعت جدا شد و اکنون زیر نظر نهاد ریاستجمهوری فعالیت میکند.
اشتری با تأکید بر جایگاه ملی و استانی سازمان استاندارد، گفت: این نهاد تنها مرجع رسمی صدور نشان استاندارد در کشور است و همکاری گستردهای با وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی برای تضمین سلامت و کیفیت محصولات غذایی دارد.
او درباره فرآیند آزمونهای استاندارد نیز توضیح داد: سالانه میلیاردها تومان صرف انجام تستهای تخصصی میشود و خوشبختانه بخش قابل توجهی از تولیدات داخلی با استانداردهای تعریفشده مطابقت دارد.
اشتری افزود: یکی از ویژگیهای مهم سازمان، فعالیت فرااستانی آن است؛ به این معنا که کالاها در همان استانی که تولید میشوند، مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرند و این روند در سراسر کشور بهصورت یکپارچه اجرا میشود.
استانداردسازی؛ مسیر ورود به بازارهای جهانی
سهراب شرفی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس، در این مراسم، روز جهانی استاندارد را نماد نظم و حفاظت از منابع دانست و اظهار کرد: تمرکز بر استانداردسازی کالاها تنها راه ورود به عرصه رقابت جهانی است و بیتوجهی به آن، موجب عقبماندگی خواهد شد.
او تأکید کرد: تدوین مقررات نباید صرفاً در اختیار حاکمیت باشد؛ در کشورهای پیشرفته، مراکز علمی و تجاری نیز در فرآیند تدوین استانداردها نقش دارند. ما نیز باید مسیر تولید استاندارد را تسهیل کرده و با مقررات ناکارآمد مقابله کنیم.
استانداردهای آموزشی و سلامت؛ اولویتهای حیاتی
محسن کلاری، مدیرکل آموزش و پرورش فارس، رعایت استانداردها در خدمات آموزشی و تربیتی را ضروری دانست و گفت: استاندارد آموزشی به معنای ارتقای کیفیت تدریس، سرویس مدارس و سایر خدمات آموزشی است و از اولویتهای اصلی ما محسوب میشود.
سید بصیر هاشمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، نیز با اشاره به اهمیت استانداردسازی در حوزه سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: محصولاتی که دارای نشان استاندارد باشند، اعتماد عمومی را جلب میکنند و خدمات سلامت باید با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای جهانی ارائه شوند.
او افزود: همکاری ادارهکل استاندارد با بخش سلامت و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، نقش مهمی در ارتقای تولیدات داخلی دارد و این امر، علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، به تقویت استقلال و اقتصاد ملی کمک خواهد کرد.