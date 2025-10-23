نقش استاندارد در توسعه ملی؛ از گذشته تا امروز

معاون توسعه مدیریت و امور حقوقی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به پیشینه تأثیرگذار استاندارد در کشور، بر نقش حیاتی این سازمان در تضمین کیفیت محصولات و خدمات تأکید کرد و استانداردسازی را کلید ورود به رقابت جهانی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حمید اشتری، معاون توسعه مدیریت و امور حقوقی سازمان ملی استاندارد ایران در همایش روز جهانی استاندارد در شیراز، با اشاره به پیشینه تأثیرگذار، اما محدود استاندارد در کشور، گفت: نخستین قانون مرتبط با اوزان در سال ۱۳۰۴ تدوین شد و در همان زمان، ساختار اولیه سازمان استاندارد در وزارت بازرگانی شکل گرفت.

او افزود: از سال ۱۳۹۰، این سازمان با مصوبه شورای عالی اداری از وزارت صنعت جدا شد و اکنون زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند.

اشتری با تأکید بر جایگاه ملی و استانی سازمان استاندارد، گفت: این نهاد تنها مرجع رسمی صدور نشان استاندارد در کشور است و همکاری گسترده‌ای با وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی برای تضمین سلامت و کیفیت محصولات غذایی دارد.

او درباره فرآیند آزمون‌های استاندارد نیز توضیح داد: سالانه میلیارد‌ها تومان صرف انجام تست‌های تخصصی می‌شود و خوشبختانه بخش قابل توجهی از تولیدات داخلی با استاندارد‌های تعریف‌شده مطابقت دارد.

اشتری افزود: یکی از ویژگی‌های مهم سازمان، فعالیت فرااستانی آن است؛ به این معنا که کالا‌ها در همان استانی که تولید می‌شوند، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند و این روند در سراسر کشور به‌صورت یکپارچه اجرا می‌شود.

استانداردسازی؛ مسیر ورود به بازار‌های جهانی

سهراب شرفی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس، در این مراسم، روز جهانی استاندارد را نماد نظم و حفاظت از منابع دانست و اظهار کرد: تمرکز بر استانداردسازی کالا‌ها تنها راه ورود به عرصه رقابت جهانی است و بی‌توجهی به آن، موجب عقب‌ماندگی خواهد شد.

او تأکید کرد: تدوین مقررات نباید صرفاً در اختیار حاکمیت باشد؛ در کشور‌های پیشرفته، مراکز علمی و تجاری نیز در فرآیند تدوین استاندارد‌ها نقش دارند. ما نیز باید مسیر تولید استاندارد را تسهیل کرده و با مقررات ناکارآمد مقابله کنیم.

استاندارد‌های آموزشی و سلامت؛ اولویت‌های حیاتی

محسن کلاری، مدیرکل آموزش و پرورش فارس، رعایت استاندارد‌ها در خدمات آموزشی و تربیتی را ضروری دانست و گفت: استاندارد آموزشی به معنای ارتقای کیفیت تدریس، سرویس مدارس و سایر خدمات آموزشی است و از اولویت‌های اصلی ما محسوب می‌شود.

سید بصیر هاشمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، نیز با اشاره به اهمیت استانداردسازی در حوزه سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: محصولاتی که دارای نشان استاندارد باشند، اعتماد عمومی را جلب می‌کنند و خدمات سلامت باید با کیفیت بالا و مطابق با استاندارد‌های جهانی ارائه شوند.

او افزود: همکاری اداره‌کل استاندارد با بخش سلامت و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، نقش مهمی در ارتقای تولیدات داخلی دارد و این امر، علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، به تقویت استقلال و اقتصاد ملی کمک خواهد کرد.

برچسب ها: استاندارد ، توسعه ملی
خبرهای مرتبط
پلمب ۱۰۰ دستگاه بازی غیراستاندارد در فارس/نخستین آزمایشگاه طلا افتتاح شد
ایران جان، فارس ایران
استهبان؛ پایتخت جهانی انجیر خشک + فیلم
تکمیل موفقیت‌آمیز بازسازی دو گنجینه فاخر گردشگری/ قلعه ابونصر و برم دلک، آماده بهره‌برداری شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رونمایی از پلاک امن پارسیان در نمایشگاه طلا و جواهر شیراز
گلباران قبور مطهر شهدای حرم شاهچراغ (ع) + فیلم
هیچ محدودیتی برای ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاران در لامرد نداریم
نقش استاندارد در توسعه ملی؛ از گذشته تا امروز
آخرین اخبار
گلباران قبور مطهر شهدای حرم شاهچراغ (ع) + فیلم
رونمایی از پلاک امن پارسیان در نمایشگاه طلا و جواهر شیراز
هیچ محدودیتی برای ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاران در لامرد نداریم
نقش استاندارد در توسعه ملی؛ از گذشته تا امروز
صدور بیش از ۱۴۰ هزار سند تک‌برگ در استان فارس
اعزام دانشجویان فارس به راهیان نور شمال غرب
مقاومت سلاح خود را زمین نمی‌گذارد/ جنگ اصلی بین آمریکا و جبهه مقاومت است
پیگیری ۱۷ هزار واحد مسکن ملی در شیراز و ساماندهی بافت تاریخی پیرامون حرم شاهچراغ (ع)
دبیرخانه دائمی گورستان دارالسلام شیراز تشکیل می‌شود /تهیه سند مداخله کارشناسانه
تأکید بر نقش دولت در معیشت مردم و اقتصاد دینی با محوریت تولید و هنر بومی
یک کشته و ۴ مصدوم در تصادف جاده شیراز