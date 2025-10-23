باشگاه خبرنگاران جوان - علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در سفر یکروزه خود به استان فارس، از چند پروژه بزرگ نهضت ملی مسکن در شیراز بازدید و دستورات لازم برای تسریع در پیشرفت و رفع موانع اجرایی آنها را صادر کرد.
نبیان در ابتدای این سفر، از پروژه ۶ هزار واحدی «طبیعت شیراز» بازدید به عمل آورد.
او در این بازدید میدانی، با حضور در محل و گفتوگو با مدیران و پیمانکاران، آخرین وضعیت عملیات اجرایی را از نزدیک بررسی کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی بر تسریع روند ساخت، تکمیل زیرساختها و تحویل بهموقع واحدها تاکید کرد و به پیمانکاران دستور داد تا با تجهیز کامل کارگاهها، افزایش نیروی انسانی و اجرای دقیق زمانبندی مصوب، عملیات اجرایی را بدون وقفه ادامه دهند.
او همچنین برای رفع موانع، دستورات لازم جهت تامین و تزریق اعتبارات مورد نیاز و تسریع در فرآیندهای مالی را صادر کرد.
در ادامه این سفر، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از پروژه ۱۰ هزار واحدی کمیلآباد بازدید کرد.
او در این بخش نیز با اصرار بر شتاببخشی به روند اجرایی، از دستگاههای خدماترسان و بخشهای مرتبط خواست تا در کوتاهترین زمان ممکن، نسبت به همکاری و رفع مشکلات پروژه اقدام کنند.
بازدید از شهرک بزرگ «وصال» به مساحت ۳۲۸ هکتار، دیگر برنامه علی نبیان در شیراز بود.
این شهرک که در مرحله آمادهسازی قرار دارد، مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.
او با صدور دستورات لازم، بر تسریع در عملیات اجرایی و هماهنگی بیشتر بین تمام دستگاههای ذیربط برای پیشبرد سریعتر پروژه تاکید کرد.
این سفر یکروزه با بازدید از حرم مطهر احمد بن موسی (ع)، شاهچراغ و بافت پیرامونی آن ادامه یافت تا روند ساماندهی و آمادهسازی این مناطق نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
در جریان این بازدیدها، محمدمهدی عبدالهی مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، علیرضا صادقیانفر عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، معاونان اداره کل راه و شهرسازی استان و دیگر مسئولان استانی نیز حضور داشتند و در جریان دستورات صادرشده قرار گرفتند.
منبع: راه و شهرسازی فارس