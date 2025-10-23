مهاجم انگلیسی بایرن مونیخ در فصل جدید با ثبت آمار ۲۰ گل در ۱۲ بازی برای رسیدن به توپ طلا تلاش می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال بایرن مونیخ در حالی دیشب کلوب بروژ را با ۴ گل شکست داد که لیست گلزنان این تیم یک نام تکراری داشت و هری کین باز هم برای باواریایی‌ها گلزنی کرد.

در شرایطی که از انتخاب عثمان دمبله، بازیکن پاری‌سن‌ژرمن به عنوان بهترین بازیکن جهان در پاریس حدود یک ماه می‌گذرد، به نظر می‌رسد کین بازی خود را به سطحی حتی بالاتر و غیرقابل تصور رسانده است.

این مهاجم ۳۲ ساله در پیروزی بایرن مونیخ مقابل کلوب بروژ در لیگ قهرمانان اروپا، تعداد گل‌های خود در این فصل را به ۲۰ گل در ۱۲ بازی باشگاهی در تمام رقابت‌ها رساند.

کین به خوبی می‌داند که حفظ روند گلزنی‌اش، قهرمانی در بزرگترین رقابت باشگاهی اروپا و کمک به انگلیس برای قهرمانی در جام جهانی تابستان آینده، او را به یکی از نامزد‌های اصلی توپ طلای ۲۰۲۶ تبدیل خواهد کرد.

کین در واکنش به شانس او برای کسب توپ طلا گفت: مطمئناً دوست دارم این جایزه را ببرم و برای رسیدن به آن باید بی‌نقص ادامه بدهم.

آخرین بازیکن انگلیسی که این جایزه ارزشمند را برد، مایکل اوون در سال ۲۰۰۱ بود؛ زمانی که برای لیورپول بازی می‌کرد. استنلی متیوز (۱۹۵۶)، بابی چارلتون (۱۹۶۶) و کوین کیگان (۱۹۷۸، ۱۹۷۹) دیگر انگلیسی‌هایی هستند که برنده توپ طلا شده‌اند.

آیا کین می‌تواند پنجمین انگلیسی صاحب توپ طلا شود یا نسل جدید استعداد‌های فوتبال اروپا مانع او خواهند شد؟

برچسب ها: توپ طلا ، بایرن مونیخ
