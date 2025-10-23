باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در نشست جهاد تبیین با تاکید بر اینکه مقاومت سلاح خود را روی زمین نمیگذارد، گفت: جبهه مقاومت اعلام کرده است تا نفر آخر و آخرین قطره خون ایستاده خواهد بود.
او اظهار کرد: امروز تمام نگاههای تحلیلگران سیاسی و نظامی جهان متوجه بحث آتشبس غزه است.
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و اقدام اخیر رئیسجمهور آمریکا، افزود: این حرکت نمایشی و شو تبلیغاتی که رئیسجمهور آمریکا در غزه و شرمالشیخ انجام داد، تنها با یک هدف صورت گرفته و آن تزریق انرژی به حاکمان ورشکسته صهیونیستی و ارائه نمایشی کاذب برای پاک کردن چهره منفور آمریکا و صهیونیسم در جهان است.
او تصریح کرد: در طی ۲ سال جنگ غزه، حدود ۸۰ هزار زن، کودک، پیر و جوان در غزه به خاک و خون کشیده شدند. این اقدام به تنهایی کار اسرائیل نبود؛ حتی ترامپ صراحتا گفت که ما بهترین سلاحها را در اختیار شما قرار دادیم و شما نیز به خوبی از آنها استفاده کردید؛ اعتراف از این بالاتر وجود ندارد، یعنی با صدای بلند میگوید ما خود نیز در جنگ حضور داشتیم.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) بیان کرد: حقیقت این است که جنگ اصلاً بین رژیم صهیونیستی و حماس نیست؛ جنگ اصلی بین آمریکا و جبهه مقاومت است؛ اسرائیل بهتنهایی در اندازهای نیست که بتواند چنین فجایعی را رقم بزند، این تعداد انسان را بکشد، اینهمه قدرتنمایی کند و به چندین کشور اسلامی حمله ور شود؛ صحنهگردان اصلی آمریکاست.
او با اشاره به طرح صلح پیشنهادی افزود: این طرح با محوریت آتشبس فوری، آزادی اسرا و استقرار یک نیروی بینالمللی در غزه، در حقیقت تلاشی برای نجات ماشین جنگی بهگلنشستهای است که پس از ۲ سال نتوانسته به اهداف خود برسد.
کلانتری به اهداف رژیم صهیونیستی در ابتدای جنگ علیه غزه اعلام کرد اشاره و خاطرنشان کرد: نابودی کامل حماس، آزادسازی اسرا با جنگ، غیرنظامی کردن غزه، کنترل امنیتی غزه توسط اسرائیل، حاکمیت یک ساختار سیاسی غیرنظامی و انتقال فلسطینیان از غزه، اهداف اصلی این رژیم بود؛ ادعاهایی شبیه به نابودی جمهوری اسلامی در ۲۴ ساعت.
او تاکید کرد: امروز، پس از ۲ سال، طرفی که طرح صلح را امضا میکند، خود حماس است؛ این به آن معناست که حماس نه تنها نابود نشده، بلکه زنده و پایکار است. آنها حتی پس از آتشبس، با قدرت در خیابانهای غزه حاضر شدند؛ اینکه اسرائیل مجبور شده با حماس مذاکره کند، خود نشانه شکست در رسیدن به اهدافش است.
تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) با اشاره به مواضع جبهه مقاومت گفت: نکته کلیدی اینجاست که حماس همه بندهای طرح از جمله آتشبس، مبادله اسرا، تشکیل یک دولت غیرنظامی و بازسازی غزه را به شرطی پذیرفته، اما هیچگاه خلع سلاح را نپذیرفته و در این طرح نیز نپذیرفت؛ این به آن معناست که مقاومت به هیچ وجه سلاح خود را روی زمین نمیگذارد؛ نه حماس، نه حزبالله، نه انصارالله یمن و نه حشدالشعبی عراق.
او دلیل این امر را ماهیت اعتقادی مقاومت برشمرد و اظهار کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، مقاومت یک اعتقاد و جزئی از دین ماست؛ ما در حالی که مسلمان هستیم، نمیتوانیم بگوییم جهاد را نمیپذیریم؛ این چیزی است که دشمن به دلیل جهانبینی لیبرالیستی و مادیگرایانه خود، هرگز نمیتواند درک کند؛ آنها قیاس به نفس میکنند و همه چیز را در چارچوب معامله مادی میبینند.
کلانتری خاطرنشان کرد: پایمردی و استواری رهبر بزرگ مقاومت اسلامی و رزمندگان در سراسر جهان اسلام، چنان تاثیری گذاشته که بسیاری از شهروندان غربی نیز در اصول لیبرالیسم شک کردهاند؛ امروز شاهدیم که در اسپانیا، ایتالیا، لندن، فرانسه و آمریکا، میلیونها نفر در حمایت از مردم فلسطین و مقاومت ایستادهاند و حماس همچنان استوار و پابرجاست.