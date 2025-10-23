باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد حیدری سیرت روز پنجشنبه در «نشست مدیران کل و روسای دستگاههای حوزه اتباع خارجی» در سالن تلاش، به اجرای طرح «قرارگاه هجرت» و اهداف آن اشاره کرد و افزود: نخستین مرحله این طرح در خردادماه سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد، مهمترین هدف آن، ایجاد حضور قانونی و منظم اتباع خارجی در ایران است که بر اساس ضوابط مشخص و مجوزهای معتبر صورت میگیرد.
وی با اشاره به انواع ویزاهای موجود در کشور، تأکید کرد: اکنون ۱۲ نوع ویزای مختلف برای اتباع خارجی در ایران صادر میشود که شامل ویزای ورود، گردشگری، زیارتی، درمانی، تجاری و تحصیلی است.
رییس اداره کل صدور گذرنامه فراجا تاکید کرد: تمامی این ویزاها باید در چارچوب قوانین و ضوابط مشخص و توسط نهادهای معتبر صادر شود و هرگونه فعالیت خارج از این ضوابط غیرقانونی است.
اجرای طرح ساماندهی و قانونمند کردن حضور اتباع خارجی در ایران ادامه دارد
وی خاطر نشان کرد: مهمترین هدف ما در این طرح این است حضور اتباع خارجی را در ایران قانونمند کنیم، عمده دلیل حضور اتباع خارجی در کشور، در زمینه اشتغال بوده که باید این حضور بر اساس ضوابط مشخصی صورت گیرد.
رئیس پلیس مهاجرت با اشاره به شیوهنامه جدید همکاری با وزارت کشور و امور خارجه، مراحل مجاز و قانونی استخدام اتباع خارجی را تشریح کرد و گفت: کارفرمایان باید درخواست کار اتباع خارجی را در سامانه وزارت کار ثبت کنند؛ در صورت تایید و نبود متقاضی ایرانی، درخواست برای تأیید نهایی به وزارت خارجه ارسال میشود، پس از اخذ ویزای کار و ورود قانونی، اتباع خارجی باید تحت کنترل اداره کار و پلیس باقی بمانند و در صورت پایان همکاری، از کشور خارج شوند.
وی بر موضوع اتباع غیرمجاز تأکید کرد و گفت: حضور اتباع خارجی غیرمجاز خط قرمز پلیس است و هرگونه فعالیت غیرقانونی، همچون کار کردن بدون مجوز، قابل پیگیری و برخورد قانونی است.
وی افزود: هدف نهایی، قانونمند کردن حضور آنان و جلوگیری از رسوب و تجمع غیرقانونی است تا از مسائل مختلف در بخشهای امنیتی، فرهنگی و اجتماعی جلوگیری شود.
رئیس پلیس مهاجرت درباره اتباع افغان که قصد زیارت دارند، گفت: این دسته از اتباع باید ویزای زیارتی معتبر دریافت کنند و در چارچوب آژانسهای مجاز وارد ایران شوند.
وی تاکید کرد: حضور اتباع غیرمجاز، خط قرمز پلیس است، بحث اصلی در این موضوع بر سر اخراج یا جرائم نبوده بلکه موضوع اصلی، قانونمند بودن حضور آنان است.
به گفته حیدری سیرت، اگر تبعهای خارجی به هر دلیلی در کشور ما حضور دارد و قصد کار کردن دارد نیز باید از اداره کار، کارت اشتغال دریافت کند.