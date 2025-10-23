باشگاه خبرنگاران جوان - واکسن‌های مبتنی بر mRNA برای مقابله با بیماری «کووید-۱۹» که در طول همه‌گیری، جان ۲.۵ میلیون نفر را در سراسر جهان نجات دادند، می‌توانند به تحریک سیستم ایمنی برای مبارزه با سرطان نیز کمک کنند.

این نکته شگفت‌انگیز حاصل از مطالعه جدیدی است که توسط الیاس سایور (Elias Sayour)، متخصص انکولوژی کودکان، آدام گریپین (Adam Grippin) متخصص ایمنی‌درمانی سرطان در دانشگاه تگزاس و کریستیانو مارکونی (Christiano Marconi) دانشجوی دکترای ایمنی‌درمانی دانشگاه فلوریدا و همکارانشان انجام شده و در مجله Nature منتشر شده است.

به نقل از اس‌ای، محققان در حین توسعه واکسن‌های mRNA برای بیماران مبتلا به تومور‌های مغزی در سال ۲۰۱۶، به رهبری «الیاس سایور»، کشف کردند که mRNA می‌تواند سیستم‌های ایمنی را برای از بین بردن تومور‌ها آموزش دهد؛ حتی اگر mRNA مربوط به سرطان نباشد.

بر اساس این یافته، آنها فرض کردند که واکسن‌های mRNA که برای هدف قرار دادن ویروس «SARS-CoV-۲» که عامل بیماری COVID-۱۹ است، طراحی شده‌اند، ممکن است اثرات ضد توموری نیز داشته باشند؛ بنابراین آنها نتایج بالینی بیش از ۱۰۰۰ بیمار مبتلا به ملانوما و سرطان ریه در مراحل پایانی را که با نوعی ایمنی‌درمانی به نام «مهارکننده‌های ایست بازرسی ایمنی» درمان شده بودند، بررسی کردند. این درمان یک رویکرد رایج است که پزشکان برای آموزش سیستم ایمنی برای از بین بردن سرطان استفاده می‌کنند.

این واکسن این کار را با مسدود کردن پروتئینی که سلول‌های تومور برای خاموش کردن سلول‌های ایمنی می‌سازند، انجام می‌دهد و سیستم ایمنی را قادر می‌سازد تا به نابودی سرطان ادامه دهد.

نکته قابل توجه این است که بیمارانی که واکسن کووید-۱۹ مبتنی بر mRNA «فایزر» یا «مدرنا» را ظرف ۱۰۰ روز پس از شروع ایمونوتراپی دریافت کردند، در مقایسه با کسانی که هیچ یک از این واکسن‌ها را دریافت نکردند، پس از سه سال بیش از دو برابر احتمال زنده ماندن داشتند.

به طور شگفت‌آوری، بیماران مبتلا به تومور‌هایی که معمولاً به ایمونوتراپی پاسخ خوبی نمی‌دهند نیز مزایای بسیار قوی را مشاهده کردند و تقریباً پنج برابر بهبود در بقای کلی سه ساله داشتند.

این ارتباط بین بهبود بقا و دریافت واکسن mRNA کووید-۱۹ حتی پس از کنترل عواملی مانند شدت بیماری و بیماری‌های همزمان، همچنان قوی باقی ماند.

محققان برای درک مکانیسم اساسی این اتفاق، به مدل‌های حیوانی روی آوردند. آنها می‌گویند ما دریافتیم که واکسن‌های mRNA کووید-۱۹ مانند یک زنگ خطر عمل می‌کنند و سیستم ایمنی بدن را برای شناسایی و کشتن سلول‌های تومور و غلبه بر توانایی سرطان در خاموش کردن سلول‌های ایمنی تحریک می‌کنند.

هنگامی که واکسن‌ها و مهارکننده‌های ایست بازرسی ایمنی با هم ترکیب می‌شوند، برای آزاد کردن تمام قدرت سیستم ایمنی برای کشتن سلول‌های سرطانی هماهنگ می‌شوند. واکسن‌ها و مهارکننده‌های ایست بازرسی ایمنی با هم ترکیب می‌شوند تا قدرت کامل سیستم ایمنی را برای کشتن سلول‌های سرطانی آزاد کنند.

اهمیت ایمونوتراپی با مهارکننده‌های ایست بازرسی ایمنی، در طول دهه گذشته با ایجاد درمان در بسیاری از بیمارانی که قبلاً غیرقابل درمان تلقی می‌شدند، انقلابی در درمان سرطان ایجاد کرده است. با این حال، این درمان‌ها در بیماران مبتلا به تومور‌هایی که با موفقیت از تشخیص ایمنی فرار می‌کنند، بی‌اثر هستند.

یافته‌های ما نشان می‌دهد که واکسن‌های mRNA ممکن است دقیقاً همان جرقه‌ای را که سیستم ایمنی برای تبدیل این تومور‌های اصطلاحا «سرد» به «داغ» نیاز دارد، فراهم کنند. اگر این مداخله کم‌هزینه و در دسترس در آزمایش بالینی آینده تأیید شود، امید این است که این مداخله گسترده بتواند مزایای ایمونوتراپی را به میلیون‌ها بیماری که در غیر این صورت از این درمان بهره‌مند نمی‌شوند، گسترش دهد.

واکسن‌های درمانی سرطان برخلاف واکسن‌های بیماری‌های عفونی که برای جلوگیری از عفونت استفاده می‌شوند، برای کمک به آموزش سیستم ایمنی بیماران سرطانی برای مبارزه بهتر با تومور‌ها استفاده می‌شوند.

محققان این مطالعه می‌گویند ما و بسیاری دیگر در حال حاضر سخت تلاش می‌کنیم تا واکسن‌های mRNA شخصی‌سازی‌شده را برای بیماران مبتلا به سرطان بسازیم. این شامل گرفتن نمونه کوچکی از تومور بیمار و استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای پیش‌بینی اینکه کدام پروتئین‌ها در تومور بهترین اهداف برای واکسن هستند، می‌شود. با این حال، این رویکرد می‌تواند پرهزینه و دشوار باشد.

در مقابل، واکسن‌های mRNA کووید-۱۹ نیازی به شخصی‌سازی ندارند و در حال حاضر با هزینه کم یا رایگان در سراسر جهان به طور گسترده در دسترس هستند و می‌توانند در هر زمانی در طول درمان بیمار تجویز شوند.

یافته‌های ما مبنی بر اینکه واکسن‌های mRNA کووید-۱۹ اثرات ضد توموری قابل توجهی دارند، این امید را ایجاد می‌کند که بتوانند به گسترش مزایای ضد سرطانی واکسن‌های mRNA به همه کمک کنند.

گام بعدی چیست؟

محقان می‌گویند ما در راستای دستیابی به این هدف، در حال آماده‌سازی برای آزمایش این استراتژی درمانی در بیماران با یک کارآزمایی بالینی سراسری در افراد مبتلا به سرطان ریه هستیم. افرادی که یک مهارکننده ایست بازرسی ایمنی دریافت می‌کنند، به طور تصادفی به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ یا در طول درمان واکسن mRNA کووید-۱۹ دریافت می‌کنند یا خیر.

این مطالعه به ما خواهد گفت که آیا واکسن‌های mRNA کووید-۱۹ باید به عنوان بخشی از استاندارد مراقبت برای بیمارانی که یک مهارکننده ایست بازرسی ایمنی دریافت می‌کنند، گنجانده شود یا نه. در نهایت، امیدواریم که این رویکرد به بسیاری از بیمارانی که با ایمونوتراپی درمان می‌شوند و به ویژه کسانی که در حال حاضر فاقد گزینه‌های درمانی موثر هستند، کمک کند.

این کار نشان خواهد داد که چگونه ابزاری که از یک بیماری همه‌گیر جهانی زاده شده است، می‌تواند سلاح جدیدی علیه سرطان فراهم کند و به سرعت مزایای درمان‌های موجود را برای میلیون‌ها بیمار گسترش دهد؛ بنابراین با مهار یک واکسن آشنا به روشی جدید، امیدواریم مزایای نجات‌بخش ایمونوتراپی را برای بیماران سرطانی که قبلاً نادیده گرفته شده بودند، گسترش دهیم.

منبع: ایسنا