باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - با هدف بررسی ظرفیت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری منطقه ویژه اقتصادی لامرد، معاون برنامه ریزی و توسعه‌ی کسب و کار و همچنین دستیار ویژه گروه هلدینگ خلیج فارس باحضور در این منطقه بزرگ صنعتی انرژی‌بر، از سایت پتروشیمی، صنایع در حال ساخت و زیرساخت‌های این منطقه بازدید کردند و در نشست تخصصی در جریان مشوق‌ها و مزیت‌های سرمایه‌گذاری منطقه ویژه لامرد قرار گرفتند.

در این بازدید، محمود امین‌نژاد (معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس)، شجاعی برهان (دستیار مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس) و محمد شیخان مدیر عامل شرکت پازارگاد از جمله میهمانان در نشست با منطقه ویژه اقتصادی لامرد بودند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در این بازدید گفت: خوشبختانه ١٠ طرح سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع پتروشیمی تهیه شد که با صدور مجوز‌های بدون نام سرمایه‌گذاری، موانع اداری از سر راه سرمایه‌گذاران برداشته شد.

برهانی با اشاره به فعالیت گمرک و تجهیز آن و همچنین فعالیت درمانگاه، آتش نشانی و دیگر واحد‌های خدماتی و عملیاتی در منطقه متبوعش و دیگر مشوق‌ها از جمله رفع بروکراسی‌های اداری، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، افزود: هم اکنون زیرساخت‌های دوران ساخت در سایت صنایع پتروشیمی مهیا شده و به فراخور حضور سرمایه‌گذاران در سایت لامرد، هیچ محدودیتی برای ایجاد زیرساخت‌های عمرانی، آب، برق، گاز و راه‌های دسترسی و همچنین مخابرات و ارتباطات، وجود ندارد و مطابق برنامه‌های مدون زیرساختی سازمان ایمیدرو به عنوان سازمان بالادستی، حمایت‌های لازم از فعالیت و تسهیل شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران صورت گرفته است.

او در ادامه، مشارکت و سرمایه‌گذاری سازمان ایمیدرو در ایجاد میادین نفتی کشور، را نویدبخش آینده‌ای روشن برای اجرای طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در مناطق زیرمجموعه این سازمان دانست.

او با تاکید بر تنوع و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه راهبردی، اظهار کرد: بر اساس طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لامرد، علاوه بر جانمایی برای استقرار صنایع پایین دست آلومینیم و دیگر طرح‌های انرژی بر، ۵۰۰ هکتار از اراضی این منطقه برای تولید حدود ۵ میلیون تن انواع محصولات پایین‌دست و میان‌دست پتروشیمی پیش‌بینی شده است که امیدواریم با آغاز تفاهم و همکاری ایمیدرو و شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران، برنامه ویژه برای تأمین خواسته‌ها و دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در حوزه صنایع پتروشیمی را سرعت ببخشیم.

منطقه ویژه اقتصادی لامرد از زیرمجموعه‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است که با مساحتی بالغ بر ٨۵٠٠ هکتار به لحاظ دسترسی به بنادر از جمله پارسیان، نزدیکی به حوزه کشور‌های خلیج فارس، در دسترس بودن میادین عظیم و غنی گازی، همجواری با فرودگاه بین المللی لامرد، و دیگر مزیت‌های فراوان و موقعیت ممتاز جغرافیایی از نظر شرایط پدافندی به عنوان پایگاه امن سرمایه‌گذاری، بهترین فرصت برای صاحبان سرمایه جهت ایجاد طرح‌های صادرات محور و راه‌اندازی واحد‌های تولیدی در زمینه‌ی صنایع بالادست و پایین دست آلومینیوم، پایین دست و میان دست پتروشیمی، نیروگاه‌های برق خورشیدی، کارخانجات سیمان و صنایع فولاد و پشتیبان است.