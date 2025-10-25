معاون وزیر جهاد از اجرای فاز سراسری واکسیناسیون دان در نیمه دوم سال همانند نیمه نخست سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: در حوزه بیماری دامی تب برفکی کشورهای همسایه و مختلف دنیا در ۵ قاره گزارشات زیادی داشتند و در حوزه بیماری خطرناک تب برفکی باید با اقدامات امنیت زیستی دامداران و واکسیناسیون توسط دامپزشکی باید کنترل کرد.

به گفته وی، وجود این بیماری در کشورما و دیگر کشورها بصورت بومی وجود دارد و تنها مراقبت های امنیت زیستی توسط تولیدکنندگان و اقدامات بهداشتی و ایمن سازی دام ها علیه بیماری توسط دامپزشکی باید انجام شود که سازمان دامپزشکی برحسب وظیفه هزینه های زیادی در این خصوص می کند.

رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به فاز سراسری واکسیناسیون دام های سبک و سنگین در نیمه دوم سال همانند نیمه نخست سال بیان کرد: با این اقدامات طی سال های گذشته این بیماری خطرناک تحت کنترل بوده است، اما گزارش های بیماری بدلیل وجود و چرخش ویروس در کشور بروز و شیوع پیدا می کند و اقدامات واکنش سریع همکاران از انتشار این بیماری جلوگیری می کند

معاون وزیر جهاد با بیان طی سال گذشته مشکلی در تامین و توزیع واکسن نداشتیم، گفت: با توجه به وفور واکسن های تب برفکی، تنوع واکسن ها که تمام سویه ها را در بر می‌گیرد و همچنین اجرای فاز سراسری واکسیناسیون کمبودی در توزیع واکسن نداشتیم، گفتنی است واکسن های تب برفکی و آنفلوانزا فوق حاد پرندگان ساخت کشور است و مشکلی در این خصوص نداریم.