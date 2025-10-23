سرمربی تیم فوتبال یوونتوس با ابراز ناامیدی از شکست برابر رئال عنوان کرد که فرصت‌سوزی سبب شد آنها دست خالی از میدان خارج شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایگور تودور سرمربی یوونتوس، با توجه به روند بدون برد تیم ایتالیایی در هفت بازی اخیر خود در تمام رقابت‌ها، از ناتوانی تیمش در استفاده از فرصت‌هایی که در شکست دیشب مقابل رئال مادرید در هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا داشت، ابراز تاسف کرد.

تودور به خبرنگاران گفت: از اینکه نتوانستیم یک امتیاز بگیریم، ناامید هستم، زیرا شایسته زدن حداقل یک گل بودیم. بازیکنان ناامید هستند.

یوونتوس که از ۱۳ سپتامبر برنده نشده بود، در دیدار دیشب کورسوی امیدی نشان داد. تیبو کورتوا، دروازه‌بان رئال مادرید، اما سه سیو حیاتی برای جلوگیری از گلزنی ایتالیایی‌ها انجام داد تا اینکه بلینگهام در دقیقه ۵۷ گل پیروزی رئال را به ثمر رساند.

تودور درباره گل رئال در این بازی گفت: این به مهارت فردی و شانس وینیسیوس بستگی داشت؛ او موفق شد از بین سه بازیکن شوت بزند. اگر هیچ کس اشتباه نمی‌کرد و اگر چنین اتفاقاتی نمی‌افتاد، هر بازی بدون گل به پایان می‌رسید.

تودور، اما با وجود شکست نسبت به پیشرفت تیمش خوشبین است: نقاط قوت و ضعفی داریم و باید اعتماد به نفس داشته باشیم، زیرا در مسیر درستی قرار داریم.

