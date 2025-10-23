باشگاه خبرنگاران جوان - سخنران این هفته پیش از خطبه‌ها دکتر احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری است.

در بخش معرفی کتاب منتخب هفته، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله علیها)، کتاب «و اینگونه است زینب؛ بازآفرینی کتاب خصائص زینبیه» به قلم محمد سوری معرفی می‌شود.

مجموعه‌هایی که این هفته در محل میز‌های خدمت، جنب مزار شهدای گمنام، برای خدمت به نمازگزاران محترم حضور دارند عبارتند از:

• اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

• سازمان تأمین اجتماعی غرب تهران

• سازمان تأمین اجتماعی شرق تهران

• بانک ملت

• بیمه کوثر

• فرمانداری تهران

• مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه

• شهرداری تهران

• کمیته امداد امام خمینی (ره)