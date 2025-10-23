تعداد ۵۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های سراسر استان فارس در قالب کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنگی شمال غرب کشور، کردستان اعزام شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین زاهدیان نژاد، مدیر اردویی، راهیان نور و گردشگری ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس در حاشیه این اعزام با بیان اینکه عملیات‌های انجام شده در کردستان سختی‌های خاص خودش را داشته است گفت: راهیان نور غرب و شمال غرب کشور یکی از بهترین دریچه‌های است که مردم ما را با رشادت‌ها حماسه‌های رزمندگان، ایثارگران و شهدای بزرگوار آشنا می‌کند.

او با بیان اینکه تعداد ۵۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های سراسر استان فارس در قالب کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنگی شمال غرب کشور، کردستان اعزام شدند افزود: دانشجویان از یادمان‌های باشگاه افسران در سنندج، خان شیخان، والفجر ۴ در مریوان، شهدای گمنام دریاچه زریوار و یادمان شهدای شهر دزلی بازدید کردند.

مدیر اردویی، راهیان نور و گردشگری ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس با بیان اینکه یادمان‌های شهدای هشت سال دفاع مقدس در مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور، سند پایداری، استقامت دلاورمردان و شیرزنان ایران اسلامی و یادآور رشادت‌ها و فداکاری‌های مردم است، تصریح کرد: یادمان‌ها محل نمایش ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی رزمندگانی است که از جان خویش گذشتند تا از مرز‌های وطن پاسداری کنند.

زاهدیان نژاد با تاکید بر تبیین تاریخ گذشته برای نسل امروز، گفت: رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با دست خالی و بدون اینکه مثل دیگران به سلاح‌های بسیار پیشرفته مجهز باشند، از مرز و بوم این کشور دفاع کردند.

منبع: بسیج دانشجویی فارس

برچسب ها: دانشجویان ، راهیان نور ، شمال غرب شیراز
خبرهای مرتبط
پس از دو سال تعطیلی؛
دانشجویان کرمانی به راهیان نور اعزام می‌شوند
برگزاری اردوی راهیان نور برای دانشجویان
اعزام ۱۲۰۰ دانشجوی اردبیلی به مناطق عملیاتی جنوب کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رونمایی از پلاک امن پارسیان در نمایشگاه طلا و جواهر شیراز
گلباران قبور مطهر شهدای حرم شاهچراغ (ع) + فیلم
هیچ محدودیتی برای ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاران در لامرد نداریم
نقش استاندارد در توسعه ملی؛ از گذشته تا امروز
آخرین اخبار
گلباران قبور مطهر شهدای حرم شاهچراغ (ع) + فیلم
رونمایی از پلاک امن پارسیان در نمایشگاه طلا و جواهر شیراز
هیچ محدودیتی برای ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاران در لامرد نداریم
نقش استاندارد در توسعه ملی؛ از گذشته تا امروز
صدور بیش از ۱۴۰ هزار سند تک‌برگ در استان فارس
اعزام دانشجویان فارس به راهیان نور شمال غرب
مقاومت سلاح خود را زمین نمی‌گذارد/ جنگ اصلی بین آمریکا و جبهه مقاومت است
پیگیری ۱۷ هزار واحد مسکن ملی در شیراز و ساماندهی بافت تاریخی پیرامون حرم شاهچراغ (ع)
دبیرخانه دائمی گورستان دارالسلام شیراز تشکیل می‌شود /تهیه سند مداخله کارشناسانه
تأکید بر نقش دولت در معیشت مردم و اقتصاد دینی با محوریت تولید و هنر بومی
یک کشته و ۴ مصدوم در تصادف جاده شیراز