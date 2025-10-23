سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد از صادرات ۲ هزار و ۱۴۰ تن کیوی از این شهرستان در مهرماه امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - حمزه پودی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد گفت: در مهرماه امسال بیش از ۲ هزار و ۱۴۰ تن محصول کیوی تولیدی کشاورزان زحمت‌کش این شهرستان به بازار‌های متنوعی در سطح جهان صادر شده است.

او افزود: مقاصد این صادرات شامل کشور‌های حوزه خلیج فارس (امارات، عربستان، عمان)، کشور‌های آسیای میانه (ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان) و همچنین کشور‌های عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، لیبی و هندوستان بود که برای کشور ارزآوری قابل‌توجهی به همراه داشته است.

پودی در ادامه با اشاره به نقش ویژه یکی از مقاصد صادراتی، گفت: از کل میزان صادرات انجام‌شده، سهم کشور هندوستان ۵۶ کانتینر معادل ۱،۴۰۰ تن بوده است. این حجم از صادرات به هند، حاکی از نگاه ویژه و علاقه‌مندی بازار این کشور به کیوی مرغوب ایران است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس‌آباد در پایان افزود: شهرستان عباس آباد با دارا بودن بیش از ۱،۴۰۰ هکتار سطح زیر کشت باغات کیوی، نقشی بسیار مهم و تأثیرگذار در تولید و صادرات این محصول ارزشمند و همچنین در ایجاد اشتغال پایدار برای مردم منطقه ایفا می‌کند.

