هر ساله متقاضیان بسیاری برای ارتقای تحصیلی و شغلی خود در آزمون دکتری شرکت می‌کنند. به گفته شهروندخبرنگار ما هر ساله این آزمون در اوایل اسفند ماه برگزار میشد؛ اما هم اکنون بر اساس اعلام سازمان سنجش این آزمون در ۱۰ بهمن برگزار می‌شود که با آزمون پایان ترم دانشجویان تداخل پیدا می‌کند.

با سلام و احتراموقت شما بخیرخواهش می‌کنم از پویش تغییر زمان آزمون دکتری به اردیبهشت ماه حمایت کنید. وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری با سلام؛ بر اساس اطلاعیه اخیر سازمان سنجش آموزش کشور، آزمون ورودی دکتری سال ۱۴۰۵ قرار است در تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برگزار شود؛ این در حالی است که این تاریخ با زمان برگزاری امتحانات پایان‌ترم سوم در بسیاری از دانشگاه‌های کشور تداخل دارد. این تصمیم باعث شده تا بخشی از داوطلبان که هم‌اکنون دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد هستند، فرصت لازم برای مرور، جمع‌بندی و آمادگی ذهنی جهت شرکت در آزمون را نداشته باشند. در سال‌های گذشته، این آزمون معمولاً در اوایل اسفندماه برگزار می‌شد. اگر هدف از این تغییر، جلوگیری از تداخل زمان آزمون با ماه مبارک رمضان باشد (که از ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ آغاز می‌شود)، بهترین راهکار، برگزاری آزمون در هفته پایانی بهمن‌ماه (۲۴ بهمن) است؛ تاریخی که با ماه مبارک رمضان تداخل ندارد و داوطلبان مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد را از حداقل زمان لازم برای جمع‌بندی محروم نمی‌سازد؛ لذا ما امضاکنندگان این کمپین، از مسئولان محترم سازمان سنجش آموزش کشور تقاضا داریم با در نظر گرفتن این شرایط، به منظور رعایت عدالت آموزشی و عدم تحمیل فشار مضاعف به داوطلبان، برگزاری آزمون دکتری ۱۴۰۵ را به تاریخ ۲۴ بهمن‌ماه موکول شود.

