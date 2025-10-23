باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نخعی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به عملکرد ادارات تابعه ثبتی استان در سال جاری، اظهار کرد: از ابتدای سال تا پایان مهرماه، ۱۴۰ هزار و ۵۷۶ فقره سند مالکیت تک‌برگ صادر شده که شامل حدود ۳۶ هزار سند تبدیل‌شده از دفترچه‌ای به تک‌برگ، نزدیک به ۶۹ هزار سند تعویضی تک‌برگ به تک‌برگ و ۳۵ هزار سند مالکیت اولیه است.

او با تأکید بر اینکه تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ یکی از شاخص‌های برنامه عملیاتی ابلاغی سال جاری است، افزود: سرعت‌بخشی به این فرآیند در دستور کار ادارات ثبت استان قرار دارد و از تمامی ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی مانند رسانه ملی، خبرگزاری‌ها، ارسال پیامک، نصب بنر‌های اطلاع‌رسانی در شهرستان‌ها و بهره‌گیری از تریبون‌های نماز جمعه، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها برای ترغیب مردم به پیگیری این موضوع استفاده شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به اهمیت حدنگاری به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلان نظام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهار داشت: این فرآیند لازمه تثبیت مالکیت‌ها و صیانت از حقوق مردم بر اراضی و املاک است و ما خود را متعهد به اجرای مطلوب آن می‌دانیم.

نخعی تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ را گامی مهم در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانست و خاطرنشان کرد: همکاران ادارات تابعه حتی در روز‌های تعطیل و ایام غیراداری نیز برای انجام امور ثبتی متقاضیان حضور فعال دارند.

او گفت: برنامه‌ریزی برای تکمیل حدنگاری استان با هدف تحقق منویات مقام معظم رهبری (مد ظله‌العالی) مبنی بر حدنگاری متر به متر اراضی و املاک و اجرای الزامات قانون جامع حدنگار، از اولویت‌های اصلی این اداره کل است.

منبع: ثبت اسناد فارس