خروج یک میلیون و ۴۵۰ هزار اتباع غیرمجاز از کشور/ صدور ویزای کار ۹ ماهه برای اتباع مجاز

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: خروج اتباع غیرمجاز در ۶ ماه ابتدایی سال جاری به مرز یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر رسید، این روند خروج به صورت طبیعی و قانونی در حال اجراست و بنا داریم تا همین تعداد در آینده‌ای نزدیک مجدد از کشور خارج شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نادر یار احمدی روز پنج‌شنبه در حاشیه «نشست مدیران کل و روسای دستگاه‌های حوزه اتباع خارجی» گفت: برای ساماندهی اتباع، سالانه جلساتی را با مدیران مربوطه به صورت مستقیم برگزار می‌کنیم تا تصمیمات لازم برای ساماندهی اتباع گرفته شود، با توجه به سیاست‌هایی که امروز در کشور وجود دارد مقرر شده بود تا در ۶ ماه اول امسال بخش عمده‌ای از اتباع افغانستانی از کشور خارج شوند که این امر محقق شد.

وی ادامه داد: در یک بازنگری مجدد د نظر داریم برای ارائه خدمات به کسانی که در کشور باقی می‌مانند طرحی اجرا شود که نتیجه آن این است تا همه دستگاه‌های حاکمیتی و حوزه خدماتی دور هم جمع شوند تا برای ارائه خدمات بهتر به این افراد تصمیم‌گیری شود.

یار احمدی درباره روند خروج اتباع از کشور خاطر نشان کرد: در مرحله نخست برگه سرشماری این افراد باطل می‌شود تا افراد غیر مجاز از کشور خارج شوند، بر اساس سیاست‌های فعلی و مطابق استاندارد‌های جهانی تلاش داریم که میزان جمعیت اتباع مهاجر شناور در کشور، به حدود سه درصد جمعیت کلی برسد.

وی درباره طرح مجلس در قبال طرح ساماندهی و مهاجرت در کمیسیون تخصصی اصل ۸۵ گفت: در همکاری ویژه‌ای که میان دولت و مجلس وجود دارد، قرار شد تا همکاری تنگاتنگی در این زمینه انجام شود، اما مهم‌ترین بحث نزدیک شدن نظرات است که خوشبختانه طرح مجلس با لایحه دولت تلفیق شد و روز دوشنبه هفته آینده این کارگروه کارش تمام خواهد کرد.

یار احمدی ادامه داد: این طرح به زودی پس از نهایی شدن به شورای نگهبان ارسال خواهد شد، این طرح، تلفیقی از نظرات مردم، تجربیات و قوانین است.

حضور ۶ میلیون اتباع مجاز و غیر مجاز در کشور

رئیس مرکز اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: پیشتر میزان اتباع در کشورمان ۶ میلیون نفر بود که اکنون این میزان با خروج اتباع غیر مجاز به ۴.۵ میلیون نفر رسیده است.

یاراحمدی ادامه داد: در حال حاضر ۸۰ هزار ازدواج میان زنان و مردان اتباع در کشور به ثبت رسیده (۴۰ هزار افغانی با ایرانی و برعکس) که با فرزندان، جمعیتی حدود ۲۵۰ هزار نفر را تشکیل می‌دهند.

وی در خصوص صدور شناسنامه برای فرزندان آنان گفت: فرزندانی که از مادران ایرانی و یا برعکس متولد می‌شوند می‌توانند از شناسنامه برخوردار شوند.

رئیس مرکز امور اتباع همچنین درباره ویزا‌های کاری توضیح داد: اتباع مجاز می‌توانند ویزای کاری ۹ ماهه دریافت کنند که به آنها اجازه می‌دهد در مدت زمان محدود کار کنند، پس از پایان این مدت، باید سه ماه کشور را ترک کرده و مجددا وارد شوند تا رابطه‌شان با کشور مبدا برقرار باقی بماند.

وی درباره ثبت نام، تمدید و به‌روزرسانی ویزا‌ها گفت: همه فرآیند‌های مربوطه در سایت مشخص انجام می‌شود و کارفرما‌ها باید پروفایلی در سامانه ایجاد کنند، ویزای ۹ ماهه قابل تمدید نیست و فرد باید پس از انقضا، روند خروج و ورود مجدد را طی کند.

برچسب ها: اتباع خارجی ، امور اتباع و مهاجرین خارجی
خبرهای مرتبط
رفع محدودیت سیم‌کارت اتباع خارجی
رییس اداره کل صدور گذرنامه فراجا؛
اجرای طرح ساماندهی و قانونمند کردن حضور اتباع خارجی در ایران ادامه دارد
صدور روادید برای اتباع افغانستانی در حال ساماندهی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۰۲:۱۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
اخراج اخراج اخراج تمام افغانيها مجاز وغیر مجاز نداره همشون باید اخراج بشن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
دولت به مردم توضیح بدهد از یک طرف میگویند افغانی را اخراج می کنیم از طرف دیگر ویزا صادر میکنند دولت در مورد این تناقض توضیح بدهد چرا به مطالبه مردم که اخراج افغانی است دهن کجی میشود دولت توضیح بدهد چرا در اخراج افعانی ها مماشات میکند چرا اینقدر تناقض وجود دارد از یک طرف ویزا صادر میکند از یک طرف میگوید اخراج می کنیم دولت به این تناقض ومطالبه مردم که اخراج افغانی ها است توضیح بدهد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۴ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
والا بودن یک دونه افغانی هم باهر شرایطی خیانت به این مملکته
۰
۰
پاسخ دادن
چهارمین جشنواره بین‌المللی همام آغاز به کار کرد
آخرین اخبار
چهارمین جشنواره بین‌المللی همام آغاز به کار کرد
واکنش هواشناسی تهران به بارورسازی ابرها
خروج یک میلیون و ۴۵۰ هزار اتباع غیرمجاز از کشور/ صدور ویزای کار ۹ ماهه برای اتباع مجاز
اجرای طرح ساماندهی و قانونمند کردن حضور اتباع خارجی در ایران ادامه دارد
نظر کارشناسان اساس و پایه حکم قضات است/ مسائل کشور حکم می‌کند که بیشتر به کارشناس رجوع شود
تهران وارد پنجمین سال خشکسالی شد
شناسایی انبار ۲۰میلیاردی قاچاق در رباط کریم
پیگیر لغو مصوبه ساخت تأسیسات گردشگری در حریم رودخانه‌ها هستیم
آغاز همکاری‌های علمی برای ساماندهی جمعیت سگ‌ها و موش‌های پایتخت
وضعیت قابل قبول هوای تهران
دلار فروشان تلگرام در دام پلیس
پلیس نامحسوس ۲۳ هزار خودرو متخلف شبانه را در تهران اعمال قانون کرد