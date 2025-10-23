رییس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات هوای تهران تصریح کرد: انجام عملیات بارورسازی ابر در بسیاری موارد منجر به عقیم‌سازی ابر، کاهش بارش و یا از بین رفتن کل بارش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از کانال اداره کل هواشناسی استان تهران، جعفر برزگر گفت: ماده مورد استفاده برای بارورسازی ابرها (یدور نقره) سمی و آلوده کننده خاک است اما در صورت تاثیر قابل ملاحظه مثبت بر میزان بارش، امکان نادیده گرفتن این موضوع به نفع منابع آب کشور وجود دارد.

وی افزود: اما مسأله اینجاست که از این ماده به عنوان هسته‌های تراکم بارش و فعال‌سازی فرایند بارش، کمک گرفته می شود و به دلیل اقلیم ایران، موقعیت جغرافیایی و شرایط جوی، در ۹۰ درصد پهنه جغرافیایی کشور هسته های تراکم به مقدار قابل ملاحظه وجود دارد و نیاز به تزریق و پمپاژ چنین ماده‌ای وجود ندارد و در بسیاری موارد انجام عملیات بارورسازی ابر، منجر به عقیم سازی ابر، کاهش بارش و یا از بین رفتن کل بارش می‌شود. تنها در ۱۰ درصد پهنه جغرافیایی کشور (استان‌های همجوار کرانه‌های شمالی)، شرایط بارورسازی ابرها می تواند منجر به افزایش بارش شود. 

برزگر خاطرنشان کرد: این عملیات در اغلب موارد کاهش بارش از مقدار مورد انتظار پیش‌بینی شده را موجب می‌شود  بنابراین انجام این عملیات در تمام استانهایی که دچار کمبود بارش و خشکسالی هستند، بارش آنها را کمتر می‌کند و وضع آن‌ها را وخیم تر خواهد ساخت.

Iran (Islamic Republic of)
م کبودی
۰۱:۵۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
دولت توپهای پراکنده کننده ابر رو که برای جلوگیری از تگرگ که به دست بعضی از افراد درباغات بزرگ و پارکینگ های ایران‌خودرو و بعضی مشاغل دیگر استفاده می‌شود رو جمع کند باران خودش می‌بارد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
درسته‌ فکر کردید می‌تونید بلا رو اینطوری از خودتون دور کنید. دنیا خدایی داره. حساب و کتابی هست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۵ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
برای ابرها سد بسازید نتوانند فرار بکنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
احتمالا یا مواد مورد استفاده چینی هست یا شما بلد نیستید محاسبات لازم را انجام بدید والا تو کل دنیا بیش از صد ساله دارن از بارور سازی ابرها استفاده می کنند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
فقط باید دست به آسمان برد و از خداوند طلب باران کرد. من از هموطنان عزیز می خواهم که همگی دست به دامن خدا شویم. واقعآ ناراحت کننده شده این وضع
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۰ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
تازه فهمیدید ! تراکم ابر روی مرکز ایران نمی آید. احتمالا همونجا روی ترکیه بیشتر از شما همه را بارور می کنند. نواحی مرکزی فشار بخار بسیار کم است و دما بسیار بالا و آلودگی زیاد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۷ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
یعنی بدتر از شرایط فعلی؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۷ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
باروریازی ابرا باید تو کل دنیا ممنوع بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
پس این موضوع مساله عقیم سازی ابرها توسط آذربایجان و اسرائیل را علیه ایران بیشتر تقویت می‌کند...
۰
۰
پاسخ دادن
