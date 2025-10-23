باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از کانال اداره کل هواشناسی استان تهران، جعفر برزگر گفت: ماده مورد استفاده برای بارورسازی ابرها (یدور نقره) سمی و آلوده کننده خاک است اما در صورت تاثیر قابل ملاحظه مثبت بر میزان بارش، امکان نادیده گرفتن این موضوع به نفع منابع آب کشور وجود دارد.

وی افزود: اما مسأله اینجاست که از این ماده به عنوان هسته‌های تراکم بارش و فعال‌سازی فرایند بارش، کمک گرفته می شود و به دلیل اقلیم ایران، موقعیت جغرافیایی و شرایط جوی، در ۹۰ درصد پهنه جغرافیایی کشور هسته های تراکم به مقدار قابل ملاحظه وجود دارد و نیاز به تزریق و پمپاژ چنین ماده‌ای وجود ندارد و در بسیاری موارد انجام عملیات بارورسازی ابر، منجر به عقیم سازی ابر، کاهش بارش و یا از بین رفتن کل بارش می‌شود. تنها در ۱۰ درصد پهنه جغرافیایی کشور (استان‌های همجوار کرانه‌های شمالی)، شرایط بارورسازی ابرها می تواند منجر به افزایش بارش شود.

برزگر خاطرنشان کرد: این عملیات در اغلب موارد کاهش بارش از مقدار مورد انتظار پیش‌بینی شده را موجب می‌شود بنابراین انجام این عملیات در تمام استانهایی که دچار کمبود بارش و خشکسالی هستند، بارش آنها را کمتر می‌کند و وضع آن‌ها را وخیم تر خواهد ساخت.