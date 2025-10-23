یوسف وفا، والی طالبان برای ولایت بلخ، در سفر رسمی به تاجیکستان با مقامات ارشد امنیتی این کشور دیدار و بر تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- یوسف وفا، والی طالبان برای ولایت بلخ، در جریان سفر رسمی به تاجیکستان با مقامات ارشد امنیتی و مرزی این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس خبرنامه دفتر رسانه‌ای والی طالبان در بلخ که امروز (پنجشنبه، ۱ آبان) منتشر شد، این سفر به دعوت دولت تاجیکستان و با حضور هیأتی بلندپایه انجام شد.

در نشست مشترک با وزارت مرزهای تاجیکستان در دوشنبه، دو طرف بر تقویت همکاری‌های امنیتی و منطقه‌ای به‌ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تأکید کردند.

وفا در این دیدار، مبارزه مشترک با تهدیدات امنیتی را اولویت همکاری‌های دوجانبه دانست و خواستار هماهنگی عملیاتی در مقابله با گروه‌های تروریستی و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر شد.

در مقابل، مقامات تاجیکستان از مواضع طرف افغانستانی استقبال کردند و بر اهمیت حفظ حسن هم‌جواری و توسعه همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی تأکید نمودند.

این نشست در شرایطی برگزار شد که نگرانی‌ها از فعالیت گروه‌های افراطی و قاچاق در مرزهای مشترک افغانستان و آسیای مرکزی رو به افزایش است.

روابط طالبان و تاجیکستان از سال ۲۰۲۱ با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده، اما نشانه‌هایی از تغییر تدریجی در سیاست دوشنبه و حرکت به سمت تعامل محتاطانه مشاهده می‌شود. نشست اخیر در دوشنبه را می‌توان بخشی از همین روند تدریجی بهبود روابط دانست.

برچسب ها: تعامل با طالبان ، تاجیکستان ، مبارزه با مواد مخدر
خبرهای مرتبط
دیدار کاردار سفارت آمریکا با مقامات طالبان
متقی:
در مبارزه با داعش موفق بوده ایم
متقی:
جامعه جهانی هیچگونه همکاری با افغانستان نمی کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توهین وزیر اسرائیلی به عربستان: سعودی‌ها بروند شترسواری!
نتانیاهو تسلیم آمریکا شد: توقف طرح حاکمیت بر کرانه باختری
اوربان: اوکراین دیگر کشوری مستقل نیست
ترامپ: الحاق کرانه باختری اتفاق نخواهد افتاد
لیتوانی: دو هواپیمای روسی وارد حریم هوایی ما شد
شهادت یک پیرزن در حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان
ونزوئلا: هرگونه عملیات سیا در کشور ما شکست خواهد خورد
بن‌گویر جلوی ترامپ ایستاد: برغوثی آزاد نخواهد شد
کاخ سفید: احتمال دیدار ترامپ و پوتین کاملا منتفی نیست
افغانستان با ایران، مراکش و تاجیکستان هم‌گروه شد
آخرین اخبار
ترامپ پنجشنبه آینده با شی جین پینگ دیدار می‌کند
ونزوئلا: هرگونه عملیات سیا در کشور ما شکست خواهد خورد
وزیر دفاع ایتالیا تحریم‌های روسیه را بی‌اثر دانست
کاخ سفید: احتمال دیدار ترامپ و پوتین کاملا منتفی نیست
اعتراف سلام: روش‌های دیپلماتیک در برابر اسرائیل بی‌نتیجه ماند
کارنی: در صورت شکست مذاکرات تجاری با آمریکا، اجازه دسترسی آزاد به بازار‌های خود را نمی‌دهیم
شهادت یک پیرزن در حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان
کویت پیش‌بینی کرد: تحریم روسیه، قیمت نفت را افزایش می‌دهد
لیتوانی: دو هواپیمای روسی وارد حریم هوایی ما شد
بن‌گویر جلوی ترامپ ایستاد: برغوثی آزاد نخواهد شد
پوتین: تحریم‌های جدید آمریکا اثری بر اقتصاد روسیه ندارد
پالایشگاه‌های هندی واردات نفت روسیه را بشدت کاهش دادند
افغانستان با ایران، مراکش و تاجیکستان هم‌گروه شد
دیدار مقام طالبان با نماینده انگلیس؛ استقبال از آتش‌بس و وعده کمک ۴ میلیون پوندی
هشدار سازمان ملل درباره بحران آلودگی هوا در شهرهای افغانستان
ازسرگیری تجارت پاکستان و افغانستان پس از آتش‌بس با طالبان
واکنش حماس به اظهارات توهین‌آمیز اسموتریچ علیه عربستان
درخواست اوکراین برای بهره‌برداری از دارایی‌های روسیه در تولید سلاح
اجماع ۱۷ کشور و سازمان منطقه‌ای علیه طرح اسرائیل
سازمان جهانی بهداشت: کمک‌ها به غزه هنوز کافی نیست
نتانیاهو تسلیم آمریکا شد: توقف طرح حاکمیت بر کرانه باختری
اوربان: اوکراین دیگر کشوری مستقل نیست
غیبت مودی در اجلاس آسه‌آن و منتفی شدن دیدار او با ترامپ
ترامپ: الحاق کرانه باختری اتفاق نخواهد افتاد
توهین وزیر اسرائیلی به عربستان: سعودی‌ها بروند شترسواری!
اسرائیل با ممنوعیت ورود رسانه‌ها به غزه، جنایات خود را پنهان می‌کند
تکذیب سفر هیاتی از پاکستان به کابل
ایران سامانه هوشمند ویزا برای افغانستانی‌ها راه‌اندازی کرد
تأکید بر تقویت همکاری‌های امنیتی در دیدار والی طالبان در بلخ با مقامات تاجیکستان
ونس رأی کنست به الحاق کرانه باختری را «نمایش سیاسی بسیار احمقانه» خواند