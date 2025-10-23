باشگاه خبرنگاران جوان- یوسف وفا، والی طالبان برای ولایت بلخ، در جریان سفر رسمی به تاجیکستان با مقامات ارشد امنیتی و مرزی این کشور دیدار و گفتوگو کرد.
بر اساس خبرنامه دفتر رسانهای والی طالبان در بلخ که امروز (پنجشنبه، ۱ آبان) منتشر شد، این سفر به دعوت دولت تاجیکستان و با حضور هیأتی بلندپایه انجام شد.
در نشست مشترک با وزارت مرزهای تاجیکستان در دوشنبه، دو طرف بر تقویت همکاریهای امنیتی و منطقهای بهویژه در زمینه مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تأکید کردند.
وفا در این دیدار، مبارزه مشترک با تهدیدات امنیتی را اولویت همکاریهای دوجانبه دانست و خواستار هماهنگی عملیاتی در مقابله با گروههای تروریستی و شبکههای قاچاق مواد مخدر شد.
در مقابل، مقامات تاجیکستان از مواضع طرف افغانستانی استقبال کردند و بر اهمیت حفظ حسن همجواری و توسعه همکاریهای امنیتی و اطلاعاتی تأکید نمودند.
این نشست در شرایطی برگزار شد که نگرانیها از فعالیت گروههای افراطی و قاچاق در مرزهای مشترک افغانستان و آسیای مرکزی رو به افزایش است.
روابط طالبان و تاجیکستان از سال ۲۰۲۱ با فراز و نشیبهایی همراه بوده، اما نشانههایی از تغییر تدریجی در سیاست دوشنبه و حرکت به سمت تعامل محتاطانه مشاهده میشود. نشست اخیر در دوشنبه را میتوان بخشی از همین روند تدریجی بهبود روابط دانست.