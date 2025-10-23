رئیس اتحادیه آسانسور و پله برقی گفت: فعالان صنعت آسانسور به سمت اینترنت اشیا و هوش مصنوعی حرکت کردند تا با ایمن سازی آسانسورها از ایجاد حوادث جلوگیری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از اتحادیه آسانسور و پله برقی، عباس ابریشمی با اشاره به رونمایی از نخستین گاورنر هوشمند آسانسور که توسط متخصصان ایرانی ساخته شده اظهار کرد: برای نخستین بار، گاورنر آسانسور (قطعه ایمنی برای اندازه گیری مداوم سرعت کابین برای جلوگیری از حوادث) بر پایه اینترنت اشیا در جهان ساخته شده است.

وی ادامه داد: این قطعه داخلی سازی شده هوش مصنوعی، اطلاعات وارد شده از سنسورهای مخصوص را پایش و تحلیل می کند و نسبت به خطرات در آسانسور و ایمن سازی هشدار می دهد.

رئیس اتحادیه آسانسور و پله برقی اضافه کرد: این قطعه هوشمند که توسط متخصصان داخلی تولید شده است با قابلیت اتصال به هوش مصنوعی وتحلیل داده های خود می تواند از خطرات احتمالی و اتفاقات ناگهانی در آسانسور در آینده جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه در آسانسورهای کوتاه برد تا ۱۰۰ درصد به خود کفایی رسیدیم گفت: این قطعه با پایش لحظه ای داده ها، پارامترهای ایمنی در آسانسور و پایش عملکرد مناسب و درست قطعات ایمنی، اطلاعات مهم مربوطه را ثبت و ذخیره می کند ضمن اینکه استفاده از نوآوری جدید، مانع بروز حدود ۲ هزار حادثه آسانسور در سال می شود.

ابریشمی عنوان کرد: موارد مهمی از قبیل سرعت، دما و رطوبت محیطی چاهک آسانسور، تعداد دور گاورنر، تعداد توقف روزانه آسانسور، میزان ولتاژ و آمپر بوبین و مگنت جهت حرکت کابین آسانسور، میزان خوردگی سیم بکسل گاورنر آسانسور، میزان فشار نیوتن بر متر مربع بر سیم بکسل گاورنر آسانسور توسط این گاورنر هوشمند پایش می شود.

وی بر ایمن سازی آسانسورها تاکید کرد و گفت: با همکاری سازمان ملی استاندارد نظارت ها و بازرسی از آسانسورها انجام می شود.

به گفته رئیس اتحادیه آسانسور و پله برقی، بررسی حوادث آسانسور در ۱۰ سال گذشته نشان می دهد که اکنون حوادث به حدود صفر رسیده است.

برچسب ها: هوش مصنوعی ، آسانسور
