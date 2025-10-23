وزیر امور خارجه با «مهدیه اسفندیاری» شهروند ایرانی بازداشت شده در فرانسه که بامداد امروز به صورت مشروط تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با تمجید از ایستادگی مهدیه اسفندیاری بر مواضع خود در دفاع از مردم فلسطین و غزه خطاب به وی اظهار کرد: انشالله شما را به زودی در ایران خواهیم دید و انشالله بقیه مراحل مربوط به پرونده طی خواهد شد و شما به ایران باز خواهید گشت.

در این گفتگوی تلفنی مهدیه اسفندیاری نیز با تلاش با تشکر از پیگیری‌های انجام شده در ارتباط با پرونده وی از جمله از سوی دستگاه دیپلماسی کشور گفت: من همیشه برای همه مردم ایران و سربازان اسلام دعا می‌کنم.

بر اساس این گزارش مهدیه اسفندیاری که از اسفند ماه سال گذشته توسط پلیس فرانسه بازداشت شده بود بامداد امروز با موافقت قاضی پرونده به صورت مشروط تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

بر اساس آنچه که اعلام شده قرار است وی با دو زندانی فرانسوی در ایران مبادله شود.

برچسب ها: وزیر امور خارجه ، گفتگوی تلفنی ، وزارت امور خارجه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۲۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
بانو تو کشور بیگانه دنبال چی هست؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
دردو بر بانو اسفندیاری...
نمونه زن شجاع ایرانی...
۶
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسنک دبیر
۲۳:۴۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
ظاهرا یک صهیونیست اینجا هست که مرتبا منفی میده بنفع اسرائیل !!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۱ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
انشااله خداوند بابت فداکاری مهدیه اسفندیاری در بهشت هزاران برابر دنیا پاداش دهد
۶
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
باسلام خواهر گرامی شما یک زحمت بکش بیا در کشور خودت ایران اینجا کم کم و کاستی زیاد است رئیس جمهور هم که داد می‌زند نخبه ها به ما کمک کنند. حداقل یک طرح برای خودروهای تک سرنشین و دودزا بده که از بد حادثه اکثریت خانم هستند. و طرحی دیگر برای گوشت قرمز کیلوئی 1 ملیون تومانی بده. یک طرح دیگر بدهید که قیمت برنج داخلی از کیسه ای 4 ملیون تومان بیشتر نشود و حداقل برنج پاکستانی به دست مردم برسد. یک طرح دیگر بدهید سارقین سابقه دار وخشن را دست اینان را قطع کنند. و دهها طرح دیگر که یک فرد کم سواد به شما پیشنهاد داد که ارائه دهید.
۶
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۷ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
یه سوال اونجا رفتن این خانم چه ضرورتی داشته و چرا باید مطالبی که میدانسته از نظر اونها تحریک آمیزه نوشته انتشار داده که حالا بخاطر آزادی خانم باید دوتا جاسوس فرانسوی رو دودستی تقدیم کنیم؟
۶
۴
پاسخ دادن
