باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با تمجید از ایستادگی مهدیه اسفندیاری بر مواضع خود در دفاع از مردم فلسطین و غزه خطاب به وی اظهار کرد: انشالله شما را به زودی در ایران خواهیم دید و انشالله بقیه مراحل مربوط به پرونده طی خواهد شد و شما به ایران باز خواهید گشت.

در این گفتگوی تلفنی مهدیه اسفندیاری نیز با تلاش با تشکر از پیگیری‌های انجام شده در ارتباط با پرونده وی از جمله از سوی دستگاه دیپلماسی کشور گفت: من همیشه برای همه مردم ایران و سربازان اسلام دعا می‌کنم.

بر اساس این گزارش مهدیه اسفندیاری که از اسفند ماه سال گذشته توسط پلیس فرانسه بازداشت شده بود بامداد امروز با موافقت قاضی پرونده به صورت مشروط تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

بر اساس آنچه که اعلام شده قرار است وی با دو زندانی فرانسوی در ایران مبادله شود.