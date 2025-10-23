معاون سخنگوی طالبان هرگونه گزارش درباره سفر هیئتی از پاکستان به کابل را رد کرد و این اخبار را شایعه خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان- معاون سخنگوی حکومت طالبان گزارشهای منتشرشده درباره سفر هیئتی از پاکستان به کابل را رد کرد و آن را شایعه و اطلاعات نادرست خواند.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، اظهار داشت: «خبر آمدن هیئت پاکستانی به کابل نادرست است و هیچ هیئتی از این کشور به افغانستان سفر نکرده است. این موضوع تنها شایعه و اطلاعات نادرست میباشد.»
پیشتر، شماری از رسانههای پاکستانی گزارش داده بودند که هیئتی از اسلامآباد برای گفتگو در مورد روابط تجاری و مسائل مرزی به کابل سفر کرده است، اما هیچ منبع رسمی در دو کشور این خبر را تأیید نکرده بود.
این گزارشها در حالی منتشر شد که پس از درگیریهای اخیر میان نیروهای افغانستان و پاکستان در امتداد خط دیورند، وزیران دفاع دو کشور در دوحه، پایتخت قطر، توافقنامهای برای کاهش تنشها امضا کردند.
در پی این درگیریها، گذرگاههای مرزی میان دو کشور بسته شده و صدها کامیون حامل کالاهای تجاری در دو سوی مرز متوقف ماندهاند.