با برگزاری انتخابات فدراسیون جهانی، رئیس فعلی در سمت خود برای ۴ سال دیگر ابقا شد و رئیس فدراسیون کشورمان نتوانست آرای لازم را برای عضویت در هیات اجرایی فدراسیون جهانی کسب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - انتخابات فدراسیون جهانی تکواندو به میزبانی شهر ووشی پیش از آغاز بیست و هفتمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان چین برگزار شد.

در پایان انتخابات، دکتر چو رئیس فعلی فدراسیون جهانی که تنها نامزد پست ریاست بود، در سمت خود ابقا شد.

برای پست نائب رئیسی ۶ نفر نامزد بودند که یانگ جین بانگ از کره و رئیس اتحادیه آسیا، پراکلوس از یونان و رئیس اتحادیه اروپا به همراه دریس الحیلالی از مراکش انتخاب شدند.

همچنین برای عضویت در هیات اجرایی نیز ۳۴ نفر نامزد بودند که ۱۴ نفر انتخاب شدند. در بخش آسیا مهاواد هداوه از امارات و احمد حمدان از عربستان انتخاب شدند.

هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان که برای عضویت در هیات اجرایی نامزر شده بود، موفق به راهیابی به هیات اجرایی نشد.

برچسب ها: فدراسیون جهانی تکواندو ، انتخابات فدراسیون
خبرهای مرتبط
برگزاری انتخابات فدراسیون تازه تاسیس در آذرماه/ ثبت‌نام‌ها باطل نمی‌شود
انقلاب در تکواندو: ضربه ۶ امتیازی کلید می‌خورد
تلخابی: از چندپاره شدن پرورش اندام جلوگیری می‌کنم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دختران کبدی‌کار ایران نایب قهرمان جهان شدند
پسران کبدی‌کار ایران نایب قهرمان شدند
رده‌بندی نهایی کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ قهرمانی مقتدرانه ایران
افتخار آفرینان تکواندو پاداش نقدی خود را دریافت کردند + فیلم
پاداش هت‌تریک برابر المپیاکوس برای فرمین لوپز + فیلم
ثبت سومین برد متوالی برای شاگردان غلامی
قرارداد مسی با اینتر میامی تمدید شد
عباس‌پور به مدال نقره جهان بسنده کرد
دختران فوتسالیست گام نخست را مقتدرانه برداشتند
حریفان آزادکاران ایرانی مشخص شدند
آخرین اخبار
افتخار آفرینان تکواندو پاداش نقدی خود را دریافت کردند + فیلم
رده‌بندی نهایی کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ قهرمانی مقتدرانه ایران
قرارداد مسی با اینتر میامی تمدید شد
صعود تیم ملی پدل بانوان ایران به فینال قهرمانی آسیا
ابوالفضل مهمدی برنز گرفت
عباس‌پور به مدال نقره جهان بسنده کرد
دختران فوتسالیست گام نخست را مقتدرانه برداشتند
پسران کبدی‌کار ایران نایب قهرمان شدند
فوتسال مردان ایران در گروه مرگ قرار گرفت
سربازان ایران در جنگ نرم خواهیم بود
نوروزی از راهیابی به فینال ناکام ماند
درویشی به فینال دوی ۱۰۰ متر راه یافت + فیلم
ثبت سومین برد متوالی برای شاگردان غلامی
دختران کبدی‌کار ایران نایب قهرمان جهان شدند
حریفان آزادکاران ایرانی مشخص شدند
پاداش هت‌تریک برابر المپیاکوس برای فرمین لوپز + فیلم
ارسال پیش نویس قرارداد برای اوسمار/ مربی برزیلی هفته آینده به تهران می‌آید
محمدامین حبیب زاده برنزی شد
سنا شایگان سوم شد
قزاقستان، جدیدترین قربانی قدرت‌نمایی پسران هندبال ایران
تیم ملی زیر ۱۶ سال ساحلی مغلوب قزاقستان شد
رئیس فدراسیون جهانی تکواندو ابقا شد/ ساعی برای هیات اجرایی رای نیاورد
هیچ انگیزه مادی در ماندن من در پرسپولیس وجود ندارد/ متاسفانه گریبانگیر یکسری مسائل حاشیه‌ای شدیم
تودور: فرصت‌سوزی کردیم/ به مهارت و شانس ویینسیوس باختیم
دختران ایران اردن را هم مقتدرانه شکست دادند
بازی‌های آسیایی جوانان/ سومین برد متوالی تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر
یورش دیوانه‌وار هری کین به توپ طلا؛ ۲۰ گل در ۱۲ بازی
تکواندوی قهرمانی جهان؛ سلیمی و کیانی رقبای‌شان را شناختند
تیم میکس پومسه ایران طلایی شد + تصاویر
سید صالحی: هواداران استقلال و سپاهان انتظاری جز برد از تیم‌شان نداشتند