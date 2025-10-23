با برگزاری انتخابات فدراسیون جهانی، رئیس فعلی در سمت خود برای ۴ سال دیگر ابقا شد و رئیس فدراسیون کشورمان نتوانست آرای لازم را برای عضویت در هیات اجرایی فدراسیون جهانی کسب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - انتخابات فدراسیون جهانی تکواندو به میزبانی شهر ووشی پیش از آغاز بیست و هفتمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان چین برگزار شد.

در پایان انتخابات، دکتر چو رئیس فعلی فدراسیون جهانی که تنها نامزد پست ریاست بود، در سمت خود ابقا شد.

برای پست نائب رئیسی ۶ نفر نامزد بودند که یانگ جین بانگ از کره و رئیس اتحادیه آسیا، پراکلوس از یونان و رئیس اتحادیه اروپا به همراه دریس الحیلالی از مراکش انتخاب شدند.

همچنین برای عضویت در هیات اجرایی نیز ۳۴ نفر نامزد بودند که ۱۴ نفر انتخاب شدند. در بخش آسیا مهاواد هداوه از امارات و احمد حمدان از عربستان انتخاب شدند.

هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان که برای عضویت در هیات اجرایی نامزر شده بود، موفق به راهیابی به هیات اجرایی نشد.