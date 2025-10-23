باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی ـ شرکت دارویی «دارو درمان سلفچگان » مسیر خود را از آزمایشگاههای پارک علم و فناوری آغاز کرد؛ جایی که آزمون و خطا، نه شکست، بلکه سکوی پرتاب بود. آنها با تکیه بر عشق، امید و انگیزه، پنج سال تمام را وقف تحقیق و توسعه کردند و هر سال، یک محصول تازه به سبد دارویی کشور افزودند.
اکنون، این مجموعه با ۲۰۰ نیروی متخصص، به شرکتی دانشبنیان تبدیل شده که ۴۵ محصول متنوع تولید میکند و نام ایران را در بیش از ۱۸ کشور دنیا بلندآوازه کرده است. اعتبارشان نه در تندیسها و لوحهای تقدیر، بلکه در صادراتی است که از مرزها عبور کرده و به اعتماد جهانی بدل شده است.
شعارشان ساده، اما عمیق است: «ایمنی، اثربخشی، و دسترسی». سه اصل بنیادینی که در هر فرمول، هر بستهبندی، و هر تصمیم راهبردی شرکت جاری است.
صادرات داروهای گیاهی به بیش از ۲.۸ میلیون یورو رسید
حجتالله ذبیحی،مدیرعامل شرکت دانشبنیان دارو درمان سلفچگان از رشد قابل توجه صادرات این مجموعه در سال جاری خبر داد و گفت: ارزش صادرات محصولات دارویی این شرکت به بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو رسیده است.
تولید دارو بر پایه طب سنتی
ذبیحی با اشاره به رویکرد علمی شرکت گفت: پایه اصلی تولید داروها در این مجموعه، طب سنتی و گیاهان دارویی است. شرکت دارو درمان سلفچگان که در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم فعالیت میکند، هماکنون ۴۵ نوع محصول متنوع در حوزه داروهای انسانی و دامی تولید میکند.
صادرات به ۲۶ کشور
به گفته مدیرعامل، محصولات این شرکت شامل پمادهای سوختگی، زخم بستر، زخم دیابت و اسپریهای ترمیم زخمهای دامی است. داروهای انسانی به ۱۸ کشور و محصولات دامی به ۸ کشور صادر میشوند.
سابقه تحقیقاتی و مسیر دانشبنیانی
ذبیحی با اشاره به پیشینه علمی مجموعه افزود: فعالیت تحقیقاتی شرکت از سال ۱۳۸۵ آغاز شده و پس از انجام مطالعات بالینی، نخستین محصول ویژه بیماریهای طیور در سال ۱۳۹۲ تولید شد.
از آزمایشگاه تا بازار جهانی
او می گوید: این مجموعه فعالیت خود را از آزمایشگاههای کوچک آغاز کرد و پس از سالها تلاش و آزمون و خطا، موفق به اخذ سند دانشبنیانی شد. امروز، محصولات شرکت با استقبال قابل توجهی در بازارهای جهانی مواجه شدهاند.