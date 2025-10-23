ملی‌پوشان جوان هندبال ایران با شکست قزاقستان سومین پیروزی خود را در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ ثبت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال جوانان پسر ایران در مرحله گروهی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ظهر امروز از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران در سالن ام‌الحصم منامه مقابل قزاقستان به میدان رفت و با کسب یک پیروزی دیگر، سومین برد خود را جشن گرفت. 

 ملی‌پوشان کشورمان که پیش از این تایلند و چین را شکست داده بودند، در تمام دقایق بازی برتر از قزاقستان بودند و در نیمه اول با نتیجه ۱۳-۲۲ و در پایان با حساب ۲۵-۴۵ به برتری رسیدند تا با ۳ پیروزی شمار امتیازات خود را به ۶ برسانند. 

پسران هندبال ایران فردا در چهارمین بازی خود از ساعت ۲۰:۳۰ جمعه شب امارات متحده عربی را پیش رو دارند. 

گفتنی است؛ سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان تا ۹ آبان به میزبانی بحرین پیگیری خواهد شد.

