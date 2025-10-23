در مسابقات تکواندو پومسه فری‌استایل بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ در بخش دختران سنا شایگان امتیاز ۶.۹۰ را بدست آورد و به مدال برنز رسید.

در مسابقات تکواندو پومسه فری‌استایل بازی های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ در بخش دختران سنا شایگان امتیاز ۶.۹۰ را بدست آورد و پس از رقبایی از چین‌تایپه و چین به مدال برنز رسید.

 

سنا شایگان سوم شد + عکس

سنا شایگان سوم شد + عکس

