باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ "ارسلان صبح زاهدی" با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است اظهار داشت: نیروی انتظامی در برخورد با سودجویان و متخلفانی که نسبت به دست‌اندازی در اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام می‌کنند از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

وی افزود: در پی دریافت خبری مبنی بر تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در یکی از روستا‌های بخش اطاقور شهرستان لنگرود، تحقیقات پلیس برای اطمینان از صحت موضوع آغاز شد.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود با بیان اینکه ماموران انتظامی ضمن هماهنگی قضائی با کارشناس اداره منابع طبیعی به محل اعلامی اعزام شدند تصریح کرد: در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد، فردی یک هکتار از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیم‌خاردار و پرچین محصور کرده است.

این مقام انتظامی از معرفی متهم ۵۱ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و بیان داشت: کارشناسان ارزش اراضی رفع تصرف شده را بیش از ۷۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ صبح زاهدی گفت: با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، کلیه آثار تجاوز جمع‌آوری و رفع تصرف انجام شد.

وی در پایان با تاکید بر مبارزه جدی نیروی انتظامی با متخلفان اقتصادی، زمین‌خواران و افرادی که به هر نحوی اقدام به تصرف اراضی ملی می‌کنند از مردم خواست در صورت اطلاع یا برخورد با موارد این چنینی، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس

