اولین عصر شعر مقاومت شهرستان بهارستان با حضور سرپرست فرمانداری، ائمه جمعه، فرمانده سپاه، دوستداران مقاومت و شاعران برجسته کشوری و منطقه‌ای برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آئین اولین عصر شعر مقاومت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با حضور خانواده شهدای اقتدار و راه قدس شهرستان بهارستان، عبدالحمید شرفی سرپرست فرمانداری بهارستان، حجج اسلام والمسلمین موسوی و حسینی ائمه جمعه شهرستان، سرهنگ سلطانی فرمانده سپاه، معاونین فرمانداری و جمعی از مسئولین شهرستان با شعرخوانی شاعران برجسته کشوری و محلی در سالن اجتماعات سجادیه برگزار شد. در این آیین شاعرانی مانند استاد ولی‌الله کلامی، علیرضا قزوه، علی داوودی، قاسم صرافان، غلامرضا پروینی، ابوالفضل فرهنگی، میثم اکبری، محمود عزیزی، محمد فکوری و... به سرودن اشعاری در ستایش مقاومت و رشادت شهیدان و ایثارگران پرداختند.
 در بخش دیگری از این آیین سراسر افتخار و غرور، از خانواده شهدای شهرستان بهارستان در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ۱۲ روزه تجلیل به عمل آمد.
 شایان ذکر است این آیین با اهتمام فرمانداری و مشارکت و همکاری بخشداری‌ها، ادارات تبلیغات و فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری‌ها و روضه الشعراء شهرستان بهارستان برگزار شد.

منبع: محمد میرزایی نیری - تهران

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برگزاری اولین عصر شعر مقاومت در شهرستان بهارستان

برگزاری اولین عصر شعر مقاومت در شهرستان بهارستان

اولین عصر شعر مقاومت در شهرستان بهارستان

برگزاری اولین عصر شعر مقاومت در شهرستان بهارستان

برگزاری اولین عصر شعر مقاومت در شهرستان بهارستان

برگزاری اولین عصر شعر مقاومت در شهرستان بهارستان

برگزاری اولین عصر شعر مقاومت در شهرستان بهارستان

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

 

برچسب ها: سرودن شعر ، شعر مقاومت
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار فارس؛
سیری در شعر و ادبیات پارسی همزمان با روز بزرگداشت حافظ
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
رژه ناوگان عملیاتی آتش نشانی نیشابور و به صدا درآمدن زنگ ایمنی وآتش نشانی در مدرسه دخترانه فاطمه الزهرا (س)
شهروندخبرنگار البرز؛
اجرای زیبا از گروه سرود ۲۰۰ نفره اجلاسیه شهدای ماهدشت + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش حقوق و مزایا درخواست معلمان شد
نیروهای شرکتی بانک ملی در انتظار تبدیل وضعیت
آخرین اخبار
افزایش حقوق و مزایا درخواست معلمان شد
نیروهای شرکتی بانک ملی در انتظار تبدیل وضعیت
برگزاری اولین عصر شعر مقاومت در شهرستان بهارستان
درخواست تغییر تاریخ برگزاری آزمون دکتری ۱۴۰۵ به‌دلیل تداخل با امتحانات پایان‌ترم
پهن شدن فرسودگی آسفالت در معابر شهرهای آران و بیدگل و کاشان
مشکلات ۳۰ ساله ساخت و ساز تعاونی‌های ۳۳ گانه شمال شهر تهران از زبان شهروندخبرنگار
رنجش دانش آموزان روستای میدان از نا ایمن بودن مدرسه
ایثارگران همچنان در صف انتظار تبدیل وضعیت
افتتاح اولین و بزرگترین مجموعه ساحلی مازندران در روستای متی کلای بابل به زودی + فیلم
صدای دلنشین قرآن کریم در دبستان شهید کامیاب روستای ده محمد از توابع شهرستان عشق آباد طنین انداز شد