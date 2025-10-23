باشگاه خبرنگاران جوان - آئین اولین عصر شعر مقاومت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با حضور خانواده شهدای اقتدار و راه قدس شهرستان بهارستان، عبدالحمید شرفی سرپرست فرمانداری بهارستان، حجج اسلام والمسلمین موسوی و حسینی ائمه جمعه شهرستان، سرهنگ سلطانی فرمانده سپاه، معاونین فرمانداری و جمعی از مسئولین شهرستان با شعرخوانی شاعران برجسته کشوری و محلی در سالن اجتماعات سجادیه برگزار شد. در این آیین شاعرانی مانند استاد ولی‌الله کلامی، علیرضا قزوه، علی داوودی، قاسم صرافان، غلامرضا پروینی، ابوالفضل فرهنگی، میثم اکبری، محمود عزیزی، محمد فکوری و... به سرودن اشعاری در ستایش مقاومت و رشادت شهیدان و ایثارگران پرداختند.

در بخش دیگری از این آیین سراسر افتخار و غرور، از خانواده شهدای شهرستان بهارستان در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ۱۲ روزه تجلیل به عمل آمد.

شایان ذکر است این آیین با اهتمام فرمانداری و مشارکت و همکاری بخشداری‌ها، ادارات تبلیغات و فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری‌ها و روضه الشعراء شهرستان بهارستان برگزار شد.

منبع: محمد میرزایی نیری - تهران

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید