ترامپ اعلام کرد که آمریکا با الحاق کرانه باختری مخالف است و در صورت وقوع چنین اقدامی، حمایت خود از (رژیم) اسرائیل را قطع خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با مجله تایم گفت که سیاست قاطع آمریکا علیه الحاق کرانه باختری به اسرائیل است.

ترامپ به تایم گفت: «این اتفاق نخواهد افتاد. این اتفاق نخواهد افتاد. این اتفاق نخواهد افتاد، زیرا من به کشور‌های عربی قول داده‌ام؛ و شما نمی‌توانید این کار را انجام دهید.»

او در ادامه گفت: «اگر این اتفاق بیفتد، اسرائیل تمام حمایت آمریکا از خود را از دست خواهد داد.»

پارلمان رژیم اسرائیل روز گذشته لایحه اشغال کرانه باختری رود اردن را با ۲۵ رای موافق و ۲۴ رای مخالف در جلسه مقدماتی به تصویب رساند. اگرچه این لایحه هنوز باید در سه مرحله دیگر به تصویب نهایی برسد تا به قانون تبدیل شود، اما جنجال‌های زیادی را برانگیخته است. 

وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام تجاوزی آشکار به حاکمیت ملت فلسطین بر سرزمین خود است و تأکید کرد که هیچ‌گونه حاکمیتی برای رژیم اسرائیل بر اراضی اشغالی وجود ندارد.

پیش از این، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز الحاق کرانه باختری را «تهدید کننده صلح» توصیف کرد. همچنین جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا این اقدام را رد کرد و رأی کنست  را «یک نمایش سیاسی احمقانه» خواند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: الحاق کرانه باختری ، دونالد ترامپ ، رژیم اسرائیل
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۲ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
سگ زرد دارد فیلم بازی میکند تا بن سلمان خر بکند سفارت اسرائیل جده ومکه باز بکند بعد نتانیاهو آزاد کند هر غلطی بکند بکند
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۸:۵۰ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
معلوم میشه از عاقبت کارای اسراییل وحشت کرده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شهروند
۱۸:۰۵ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
نتانیاهو مانند پشه ای ایست که کارش فقط نیش زدن است و هرجا جلویش بگیرید از جای دیگر نیش می زند.
۰
۰
پاسخ دادن
