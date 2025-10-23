ترامپ اعلام کرد که آمریکا با الحاق کرانه باختری مخالف است و در صورت وقوع چنین اقدامی، حمایت خود از (رژیم) اسرائیل را قطع خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با مجله تایم گفت که سیاست قاطع آمریکا علیه الحاق کرانه باختری به اسرائیل است.

ترامپ به تایم گفت: «این اتفاق نخواهد افتاد. این اتفاق نخواهد افتاد. این اتفاق نخواهد افتاد، زیرا من به کشور‌های عربی قول داده‌ام؛ و شما نمی‌توانید این کار را انجام دهید.»

او در ادامه گفت: «اگر این اتفاق بیفتد، اسرائیل تمام حمایت آمریکا از خود را از دست خواهد داد.»

پارلمان رژیم اسرائیل روز گذشته لایحه اشغال کرانه باختری رود اردن را با ۲۵ رای موافق و ۲۴ رای مخالف در جلسه مقدماتی به تصویب رساند. اگرچه این لایحه هنوز باید در سه مرحله دیگر به تصویب نهایی برسد تا به قانون تبدیل شود، اما جنجال‌های زیادی را برانگیخته است.

وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام تجاوزی آشکار به حاکمیت ملت فلسطین بر سرزمین خود است و تأکید کرد که هیچ‌گونه حاکمیتی برای رژیم اسرائیل بر اراضی اشغالی وجود ندارد.

پیش از این، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز الحاق کرانه باختری را «تهدید کننده صلح» توصیف کرد. همچنین جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا این اقدام را رد کرد و رأی کنست را «یک نمایش سیاسی احمقانه» خواند.

منبع: الجزیره