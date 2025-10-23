نخست وزیر هند، به دلیل جشن‌های دیوالی در اجلاس آسه‌آن شرکت نخواهد کرد و این به معنای از دست دادن دیدار احتمالی او با ترامپ خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، عدم حضور خود در نشست سران اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) که قرار است در کوالالامپور برگزار شود را اعلام کرد و به جای حضور فیزیکی، به صورت مجازی در این نشست شرکت خواهد کرد.

مودی امروز (پنجشنبه) در پلتفرم ایکس نوشت: «مشتاقانه منتظر پیوستن به نشست سران آسه‌آن-هند به صورت از راه دور و آنلاین و تعمیق مشارکت راهبردی فراگیر میان هند و این اتحادیه هستیم.» وی همچنین اشاره کرد که با انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، گفت‌و‌گو کرده است.

از سوی دیگر، انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، توضیح داد که مودی با او تماس گرفته و تصمیم خود را ابلاغ کرده و اشاره کرده است که به دلیل ادامه جشن‌های دیوالی (جشن چراغ‌های هندوها) در هند، به صورت آنلاین در این نشست شرکت خواهد کرد. انور افزود: «من به این تصمیم احترام می‌گذارم و صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مناسبت این جشن به ایشان و تمام مردم هند ابراز می‌کنم.»

رسانه‌های هندی بعدا گزارش دادند که غیبت مودی از این نشست به دلیل تداخل در برنامه کاری او است و انتظار می‌رود سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه، نماینده او در این نشست باشد.

همچنین، انتظار می‌رود مودی از یک دیدار احتمالی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که پیش‌بینی می‌شد در چارچوب فعالیت‌های این نشست سران انجام شود، غایب باشد.

شایان ذکر است که آمریکا و هند ماه‌هاست که برای دستیابی به یک توافق تجاری در حال مذاکره هستند، اما این مذاکرات به دلیل واردات نفت روسیه توسط هند پیچیده شده است؛ موضوعی که واشنگتن را وادار کرد تا در اوت گذشته تعرفه‌های گمرکی تنبیهی ۲۵ درصدی بر کالا‌های هندی وضع کند و مجموع تعرفه‌ها به ۵۰ درصد برسد.

قرار است نشست سران آسه‌آن از ۲۶ تا ۲۸ اکتبر جاری در پایتخت مالزی برگزار شود. کشور‌های عضو اتحادیه (ده کشور)، به علاوه شرکای تجاری اصلی مانند چین، ژاپن و آمریکا در آن شرکت خواهند کرد.

منبع: المیادین

هند و آمریکا ، تعرفه تجاری
