سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: توقع داشتیم این اقدامات در خصوص بانک آینده زودتر انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی در برنامه میز اقتصاد گفت: ۲۷۰ شعبه بانک آینده به ۳ هزار شعبه بانک ملی اضافه میشود؛ بانک ملی حدود ۵۶ میلیون مشتری دارد؛ از حدود ۷میلیون و ۶۰۰ هزار مشتری بانک آینده، فقط ۹ هزار نفر از این میزان، مشتری بانک ملی نیستند. یعنی تقریبا مشتریان بانک ملی مشتری بانک ملی هستند و این فرآیند انتقال را راحتتر میکند
او در خصوص کارمندان این بانک هم بیان کرد: در متن مصوبه سران قوه اختیار به بانک مرکزی داده شده ما هم استقبال میکنیم و فرقی هم ندارد ۴۳۰۰ نفر از کارمندان بانک آینده به بانک ملی اضافه میشوند.
در ادامه هم مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید از بانک مرکزی و ملی تشکر کرد تکلیف بانک آینده باید زودتر از اینها مشخص میشد اگر ما میبینیم کشورهایی در شرایط تحریمی میتوانند ثبات مالی خود را حفظ کنند به سبب این است که این نوع بی انضباطی مالی و بانکی در آن کشورها کمتر است در کشور روسیه با این نوع بیانضباطی به شدت برخورد میشود و ما توقع داشتیم این اقدامات در خصوص بانک آینده زودتر انجام شود.
همچنین حمیدرضا غنیآبادی مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی بیان کرد: بانک آینده حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و همچنین حدود ۲۵۰ همت به سپردهگذاران بدهکار است.
او افزود: داراییهای این بانک به صندوق ضمانت سپردهها منتقل میشود تا ارزشگذاری شود.
در ادامه هم فرشاد محمدپور معاون تنظیمگری بانک مرکزی بیان کرد: مشتریانی که برای دریافت وام ازدواج و فرزندآوری در بانک آینده ثبتنام انجام داده بودند، نگران نباشند ثبتنامها معتبر است و به بانک ملی منتقل شده است.