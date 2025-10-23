فصل جدید کارخنده به زودی از شبکه اول سیما پخش خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فصل جدید کارخنده با اجرای سامان گوران و اردشیر منظم در روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۹ از شبکه اول سیما پخش خواهد شد که تیزر آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

تیزر فصل جدید کارخنده با اجرای سامان گوران
