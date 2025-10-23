باشگاه خبرنگاران جوان _ این نشست با هدف بررسی ظرفیتها، تبیین جایگاه قانونی اتحادیه، تعامل سازنده با دفتر امور شهری و طرح مسائل مرتبط با شهرداریهای استان برگزار شد.
در ابتدای این نشست، داوود صفاییکشتگر ضمن تبریک آغاز بهکار رسمی اتحادیه شهرداران استان، تشکیل این مجموعه را گامی ارزشمند در مسیر انسجام مدیریتی و همافزایی شهرداریها عنوان کرد و گفت: اتحادیه شهرداران میتواند بازوی فکری و اجرایی مهمی برای دفتر امور شهری در حل مسائل و چالشهای مشترک شهرداریها باشد. یکی از اهداف اصلی این دفتر، تقویت همگرایی، تبادل تجربیات و حمایت از مدیریت شهری در سطح استان است.
وی با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان و تفاوتهای فرهنگی و اقتصادی مناطق مختلف افزود: ضروری است اتحادیه شهرداران با رویکردی علمی و منسجم، بستری برای انتقال تجربه و اجرای طرحهای موفق در سطح شهرهای استان فراهم آورد تا از دوبارهکاریها و موازیکاریها جلوگیری شود.
در ادامه نشست، بشیر احمد فیروزی، رئیس اتحادیه شهرداران استان، ضمن قدردانی از حمایت دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری اظهار داشت:
تشکیل این اتحادیه، فرصتی ارزشمند برای طرح دغدغهها و مشکلات مشترک شهرداریهاست. با همدلی، تعامل و همکاری متقابل میتوانیم گامهای مؤثری در مسیر توسعه شهری، بهبود خدماترسانی و پیشبرد اهداف عمرانی و فرهنگی شهرها برداریم.
وی افزود: اتحادیه شهرداران استان در تلاش است تا با برنامهریزی دقیق، ارتباط مؤثر با اتحادیه کشوری و پیگیری مطالبات شهرداریها، زمینه ارتقای سطح مدیریتی و مالی شهرداریها را فراهم آورد.
در این نشست همچنین عبدالقادر آسوبار (نایبرئیس اتحادیه)، مجید یزدانجو (دبیر و خزانهدار اتحادیه) و امیرمحسن خادمآستانه (کارشناس خبره دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری)، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را پیرامون نحوه تعامل بهتر میان اتحادیه و دفتر، افزایش اختیارات قانونی، رفع موانع موجود در مسیر فعالیت شهرداریها و نیز روند برگزاری انتخابات هیأترئیسه اتحادیه کشوری مطرح کردند.
در پایان این نشست بر لزوم استمرار جلسات مشترک، تبادل منظم اطلاعات و برنامهریزی برای آموزش، توانمندسازی و ارتقای سطح دانش تخصصی مدیران شهری استان تأکید شد.
