با بهره برداری شبکه فیبر نوری در حرم مطهر حضرت معصومه(س)، امکان انتقال پایدار و باکیفیت تصاویر HD از سراسر حرم به جهان اسلام فراهم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی ـ  طرح ایجاد شبکه فیبر نوری در حرم مطهر حضرت معصومه(س)که  با هدف انتقال مطمئن و باکیفیت تصاویر به مرحله اجرا درآمده است، به بهره‌برداری رسید.

در قالب این طرح، بیش از ۵ هزار متر کابل‌کشی فیبر نوری در ۲۷ نقطه از حرم انجام شده و ۲۶ نقطه کلیدی به رژی استودیوی مرکزی متصل شده‌اند.

 این پروژه با صرف بیش از ۶ هزار نفرساعت کار تخصصی، زیرساختی پایدار برای پوشش تصویری HD از زوایای مختلف حرم فراهم کرده است. با بهره‌برداری از این شبکه، امکان ارسال زنده و باکیفیت تصاویر از حرم مطهر به اقصی نقاط جهان اسلام فراهم شده و گامی مؤثر در مسیر ترویج فرهنگ زیارت و تقویت ارتباطات رسانه‌ای برداشته شده است.

