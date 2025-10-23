شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به افزایش حقوق معلمان اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - معلمان آینده سازان این مرز و بوم هستند و با رنج‌ها و مرارت‌ها موجب رشد و پرورش دانش آموزان می‌شوند تا آنها آینده‌ای روشن را در جامعه رقم بزنند. اما این قشر فرهنگی جامعه مدت‌ها است که با مشکلات معیشتی رو‌به‌رو هستند و تورم این روز‌ها پاسخگوی نیاز آنها نیست؛ بطوریکه آنها مجبورند برای تأمین امرار معاش خانواده خود به شغل‌های دوم و سوم روی آورند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام از مسئولان خواهش میکنم فکری به حال معشیت معلمان بکنند. حقوق معلمان با ماهی ۱۵ میلیون تومان، حداقل حقوق معلمان است و جوابگوی هزینه مسکن، خوراک و ایاب و ذهاب برای رفتن به مدرسه نیست. بخدا قسم. الان حقوق ما روزی ۵۰۰ هزار تومان است. الان حقوق یک کارگر ساختمانی ساده روزی ۱ میلیون تومان هست. معلمان با این حقوق کم شرمنده زن بچه خود هستند. اگر معلمی اشتباه کند اشتباه آن در جامعه رشد کرده و جهانی را نابود می‌کند. معلمان با این حقوق کم اصلا تمرکز ندارند. خواهشمندم به عنوان یک معلم عشایری، سرباز عرصه دانش و فرهنگ هرچه زودتر حقوق معلمان را مانند سایر کارکنان دولت متناسب با تورم افزایش دهید و هر ساله با افزایش تورم، به حقوق معلمان افزوده شود. ممنون و سپاس

 

