باشگاه خبرنگاران جوان؛ حدیث ابراهیمی پور ـ سرهنگ سعید رحیمی رئیس پلیس راه خوزستان گفت: در طرح ضربتی برخورد با خودروهای پر خطر در سه روز پایانی مهر ماه سال جاری، تعداد۳ هزار و ۲۰۰خودرو متوقف و یا از ادامه تردد آنها جلوگیری شد.
او افزود: تعداد ۸ هزار خودرو نیز به علت ارتکاب تخلف سبقت غیر مجاز و تجاوز به چپ در راههای استان اعمال قانون شدند.
رئیس پلیس راه خوزستان تصریح کرد: علاوه بر اعمال قانون خودرو، به رانندگان و هدایت کنندگان این خودروها نمره منفی تعلق و گواهینامه تعدادی از آنان نیز توسط پلیس راه ضبط گردید.
سرهنگ رحیمی با اشاره به آمار بالای متوفیان حوادث رانندگی که به علت سبقت و تجاوز به چپ جان خود را از دست دادهاند، بیان داشت: ۲۰ درصد کشتههای تصادفات برون شهری ناشی از این تخلفات است.
او پایبندی به مقررات رانندگی از جمله خودداری از ارتکاب سبقت غیر مجاز در راههای دو طرفه توسط کاربران ترافیکی را بهعنوان مهمترین عامل بازدارنده در وقوع و حدوث تصادفات دانست و عنوان کرد: پلیس در مواجهه با رانندگان مرتکب تخلفات حادثه ساز، به هیچ وجه مماشات نداشته و به شدیدترین وجه ممکن با آنان همراه برخورد قانونی خواهد نمود.
رئیس پلیس راه استان خوزستان گفت: به علت شرایط خاص راههای استان که غالبا دو طرفه و غیر مجزا میباشند این طرح را تا پایان زمستان ادامه دارد و تمام محورهای اصلی و فرعی استان توسط واحدهای گشت پلیس راه بصورت ۲۴ ساعته رصد خواهند شد.
سرهنگ رحیمی افزود: درصد بالایی از این اعمال قانونها بصورت نامحسوس انجام شده است.