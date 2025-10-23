باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس، در یک نشست خبری به بررسی عوامل کلیدی برای تشکیل سرمایه در بازار سرمایه پرداخت و اظهار کرد: محل تشکیل سرمایه در بازار سرمایه است و برای ایجاد سرمایه در حجم وسیع، باید به سه عامل اصلی توجه کنیم که به هم مرتبط هستند. نخستین عامل، حفظ حقوق و صیانت از حقوق سرمایهگذاران است.
او افزود: برای حفظ حقوق سرمایهگذاران، شفافیت و کارایی از اهمیت ویژهای برخوردارند. شفافیت اطلاعاتی به قیمتگذاری درست کمک میکند و در کنار آن، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی نیز موضوعاتی هستند که باید در بازار سرمایه مد نظر قرار گیرند.
صیدی همچنین به نقش ارزشیابی داراییهای سرمایه اشاره کرد و گفت: بدون ارزشیابی کارآمد، هیچ معاملهای در بازار سرمایه صورت نمیگیرد. بنابراین، اگر ما به دنبال رشد و عدالت اقتصادی هستیم، باید به بحث کارشناسی و قضاوت عالمانه توجه جدی داشته باشیم.
وی ادامه داد: این فعالیتها شغل نیستند بلکه کارهای ماندگاری در مسیر توسعه کشور هستند و باید به صورت مستمر ادامه یابند. امیدواریم گزارشهای کارشناسی قابلیت اتکای بالایی داشته باشند و به سمت استانداردهای بینالمللی ارزشیابی پیش برویم.
رئیس سازمان بورس در پایان تأکید کرد: ما به سمتی حرکت میکنیم که در بازار شاهد معاملات شفاف، منصفانه و عادلانه باشیم. کارشناسی، چشم بینای عدالت و انصاف است و بازار سرمایه نیز محلی برای تحقق این عدالت و انصاف در اقتصاد کشور است.