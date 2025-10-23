باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای جهانی در زمینه انرژی و گاز طبیعی، فرصت‌هایی را برای کشورهای عضو فراهم می‌کند تا در مورد مسائل کلیدی مرتبط با سیاست‌گذاری و همکاری‌های دوجانبه بحث و تبادل نظر کنند.

محسن پاک‌نژاد به عنوان نماینده ایران در این اجلاس، اظهار داشت: این جلسه در بالاترین سطح تصمیم‌گیری به موضوعات مختلفی از جمله مباحث اداری و ساختاری و همچنین بودجه سال آینده مجمع کشورهای صادرکننده گاز پرداخته شد.

وی در خصوص تصمیم‌گیری درباره بودجه گفت:یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این اجلاس انجام شد، تصمیم‌گیری در مورد بودجه سال آینده بود که تأثیر زیادی بر فعالیت‌های مجمع خواهد داشت.

او بیان کرد: انتخاب دبیر کل جدید موضوع دیگری بود که در دستور کار قرار داشت. برای اولین بار، کشورهای مختلف به طور برابر در انتخاب دبیر کل مشارکت کردند که نشان‌دهنده تغییرات مثبت در رویکرد مجمع است.

وی تصریح کرد: در این اجلاس، ایران نماینده رئیس هیئت‌های اجرایی GECF انتخاب شد. این انتخاب به ایران این امکان را می‌دهد که در تصمیم‌گیری‌های کلیدی در سطح بین‌المللی نقش بیشتری ایفا کند.

پاک نژاد در خصوص پیشنهاد تبادل با سازمان‌های بین‌المللی گفت: یکی از پیشنهادات مطرح شده، تبادل اطلاعات و تجربیات بین مجمع کشورهای صادرکننده و سازمان‌های بین‌المللی بود. این اقدام می‌تواند به ارتقای سطح اثرگذاری مجمع در صحنه جهانی کمک کند.

وی افزود: درروز گذشته، با وزرای کشورهای عضو گفت‌وگوهای دوجانبه‌ای صورت گرفت که نتایج مثبت و دستاوردهای خوبی به همراه داشت.

وزیر نفت گفت: تصمیم‌گیری در مورد ایجاد کارگروه‌هایی برای بررسی چالش‌های موجود و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، از دیگر نتایج این نشست بود.

وی افزود: اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز به عنوان یک پلتفرم مهم برای همکاری‌های بین‌المللی، به ایران این فرصت را داد تا نقش فعالی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی ایفا کند. با توجه به انتخاب دبیر کل و پیشنهادات مطرح شده برای همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، ایران می‌تواند تأثیر بیشتری در سیاست‌های جهانی انرژی داشته باشد.

گفتنی است این اجلاس نه تنها به تقویت روابط بین کشورهای صادرکننده گاز کمک می‌کند، بلکه به ایجاد بسترهایی برای سرمایه‌گذاری و توسعه در این حوزه نیز می‌انجامد.