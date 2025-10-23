وزیر نفت گفت:پیشنهاد ایران برای تبدیل‌شدن جی‌ئی‌سی‌اف به عنوان سازمان کشور‌های صادرکننده گاز مورد استقبال قرار گرفت و ایران به عنوان رئیس هیئت‌های اجرایی مجمع کشورهای صادرکننده گاز انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای جهانی در زمینه انرژی و گاز طبیعی، فرصت‌هایی را برای کشورهای عضو فراهم می‌کند تا در مورد مسائل کلیدی مرتبط با سیاست‌گذاری و همکاری‌های دوجانبه بحث و تبادل نظر کنند.

محسن پاک‌نژاد به عنوان نماینده ایران در این اجلاس، اظهار داشت: این جلسه  در بالاترین سطح تصمیم‌گیری به موضوعات مختلفی از جمله مباحث اداری و ساختاری و همچنین بودجه سال آینده مجمع کشورهای صادرکننده گاز پرداخته شد.

وی در خصوص تصمیم‌گیری درباره بودجه گفت:یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این اجلاس انجام شد، تصمیم‌گیری در مورد بودجه سال آینده بود که تأثیر زیادی بر فعالیت‌های مجمع خواهد داشت.

  او بیان کرد: انتخاب دبیر کل جدید موضوع دیگری بود که در دستور کار قرار داشت. برای اولین بار، کشورهای مختلف به طور برابر در انتخاب دبیر کل مشارکت کردند که نشان‌دهنده تغییرات مثبت در رویکرد مجمع است.

وی تصریح کرد: در این اجلاس، ایران نماینده رئیس هیئت‌های اجرایی GECF انتخاب شد. این انتخاب به ایران این امکان را می‌دهد که در تصمیم‌گیری‌های کلیدی در سطح بین‌المللی نقش بیشتری ایفا کند. 

پاک نژاد در خصوص پیشنهاد تبادل با سازمان‌های بین‌المللی گفت: یکی از پیشنهادات مطرح شده، تبادل اطلاعات و تجربیات بین مجمع کشورهای صادرکننده و سازمان‌های بین‌المللی بود. این اقدام می‌تواند به ارتقای سطح اثرگذاری مجمع در صحنه جهانی کمک کند.

وی افزود: درروز گذشته، با وزرای کشورهای عضو گفت‌وگوهای دوجانبه‌ای صورت گرفت که نتایج مثبت و دستاوردهای خوبی به همراه داشت. 

وزیر نفت گفت: تصمیم‌گیری در مورد ایجاد کارگروه‌هایی برای بررسی چالش‌های موجود و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، از دیگر نتایج این نشست بود. 

وی افزود: اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز به عنوان یک پلتفرم مهم برای همکاری‌های بین‌المللی، به ایران این فرصت را داد تا نقش فعالی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی ایفا کند. با توجه به انتخاب دبیر کل و پیشنهادات مطرح شده برای همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، ایران می‌تواند تأثیر بیشتری در سیاست‌های جهانی انرژی داشته باشد. 

گفتنی است این اجلاس نه تنها به تقویت روابط بین کشورهای صادرکننده گاز کمک می‌کند، بلکه به ایجاد بسترهایی برای سرمایه‌گذاری و توسعه در این حوزه نیز می‌انجامد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: نفت وگاز ، تولید گاز
خبرهای مرتبط
رکورد جدید معاملات برق در بورس انرژی با ارزش بیش از ۵۶۷ میلیارد تومان
هدف‌گذاری برای صرفه جویی ۸۹۳ میلیون دلاری در صنایع معدنی
۲۰۲۷ مگاوات طرح نیروگاهی صنایع انرژی‌بر تا اوج بار ۱۴۰۴ به مدار می‌آید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تکلیف بانک آینده باید زودتر از این مشخص می‌شد
دو برابر شدن ظرفیت تجدیدپذیر‌ها در یک سال
وزیر اقتصاد: زیان بانک آینده را سهامداران اصلی پرداخت می‌کنند
ناهماهنگی بین سران قوا انحلال بانک آینده را عقب انداخت
تسهیل در ثبت معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱ آبان ماه
توضیحات فرابورس در خصوص فرآیند فروش سهام سهام‌داران غیر از مجموعه مالک واحد بانک آینده
موانع ریلی ایران و عربستان رفع می‌شود
جوی آرام در بسیاری از نقاط کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در آزادراه تهران _ پردیس
آخرین اخبار
ناهماهنگی بین سران قوا انحلال بانک آینده را عقب انداخت
جوی آرام در بسیاری از نقاط کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در آزادراه تهران _ پردیس
۱۸.۵ میلیون هکتار اراضی قابلیت کشاورزی دارد
وزیر اقتصاد: زیان بانک آینده را سهامداران اصلی پرداخت می‌کنند
موانع ریلی ایران و عربستان رفع می‌شود
تسهیل در ثبت معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
توضیحات فرابورس در خصوص فرآیند فروش سهام سهام‌داران غیر از مجموعه مالک واحد بانک آینده
ناوگان حمل‌ونقل مسافری کشور با ۱۲۰۰ اتوبوس جدید نونوار می‌شود
دو برابر شدن ظرفیت تجدیدپذیر‌ها در یک سال
افزایش سرمایه گذاری در صنعت و نفت گاز+ فیلم
برای تشکیل سرمایه در بازار سرمایه، شفافیت و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران ضروری است
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱ آبان ماه
تکلیف بانک آینده باید زودتر از این مشخص می‌شد
سال ۲۰۵۰ تقاضای جهانی گاز ۳۲ درصد افزایش می‌یابد
لغو مجوز بانک آینده ۴۲ درصد از اضافه‌برداشت شبکه بانکی را رفع کرد
فرآیند گزیر بانک آینده دقیقا به چه معناست؟ + فیلم
افزایش ۱۰ درصدی رشد صنعت لوازم خانگی در سال ۱۴۰۳ / تمرکز وزارت صمت بر توسعه صادرات و داخلی‌سازی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱ آبان‌ماه
حراج شمش طلا به ایستگاه ۱۳۱ رسید
گرانفروشی در بازار لبنیات نداریم
ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود+ فیلم
دیجیتال‌سازی گمرک محورهای اصلی همکاری ایران و پاکستان+ فیلم
نوسانات بازار طلا؛ توصیه به خریداران طلای آبشده
کاهش ۴۰ درصدی هدر رفت انرژی از طریق پنجره‌های نسل نوین/ آمادگی کامل برای تأمین پنجره‌های مورد نیاز نهضت ملی مسکن
ابتکارات ایران برای افزایش تأثیرگذاری جی‌ئی‌سی‌اف
مشتریان بانک آینده نگران نباشند تمامی خدمات مانند گذشته ارائه خواهد شد+ فیلم
ذخایر معدنی کشور به ۷۰ میلیارد تن رسید
سپرده‌گذاران بانک آینده از شنبه سپرده‌گذار بانک ملی می‌شوند/ ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود؟
بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، تعیین تکلیف شد+ فیلم