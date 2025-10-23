فرماندهی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از برخورد قاطع با سرباز خاطی در شهرستان مرزی هیرمند خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی از یکی از گذرگاههای مرزی استان سیستان و بلوچستان که متأسفانه متضمن برخورد نامناسب از سوی یکی از سربازان وظیفه بوده و موجبات تأثر و جریحهدار شدن احساسات مردم شریف و نجیب استان را فراهم آورده است، بدینوسیله به آگاهی عموم میرساند موضوع بلافاصله در دستور رسیدگی فرماندهی مرزبانی استان قرار گرفته و بررسیهای دقیق در این خصوص در حال انجام میباشد.
بدیهی است پس از پایان بررسیها و تکمیل روند رسیدگی، نتایج و اقدامات اتخاذشده بهصورت شفاف و رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
فرماندهی مرزبانی استان ضمن ابراز احترام به مردم ولایتمدار، صبور و مرزدار سیستان و بلوچستان، از عموم هماستانیهای عزیز درخواست مینماید تا روشن شدن کامل ابعاد موضوع، ضمن حفظ آرامش و خویشتنداری، اجازه دهند روند قانونی و انضباطی موضوع در چارچوب مقررات پیگیری گردد.
فرماندهی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان.