بازار بدون استاندارد، قمار با جان و مال مردم است

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحد‌های نمونه در حوزه استاندارد با بیان اینکه استاندارد زیرساخت پیشرفت ملی است افزود: قدرت اقتصادی کشور‌ها امروز نه با میزان تولید، بلکه با اعتبار استاندارد کالا و خدمات در بازار‌های جهانی سنجیده می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت تفویض اختیارات در حوزه استاندارد به استان‌ها افزود: با وجود تأکید رئیس‌جمهور و معاون اول مبنی بر تمرکززدایی در تصمیمات ملی، هنوز این باور در بدنه دولت به‌طور کامل نهادینه نشده است. به گفته او، آذربایجان شرقی از ظرفیت علمی و فنی لازم برای تبدیل‌شدن به مرجع ملی آزمایش‌های کنترل استاندارد برخوردار است.

سرمست با بیان اینکه استاندارد، تنظیم‌کننده روابط تولید و بازار و تضمین‌کننده سلامت جامعه و اعتماد عمومی است، گفت: امروز جهان از اقتصاد تولید‌محور عبور کرده و به سمت اقتصاد کیفیت‌محور حرکت کرده است؛ ما نیز باید استاندارد را از مرحله کنترل محصول به عمق طراحی مهندسی، زنجیره تأمین و خدمات پس از فروش گسترش دهیم.

استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: هر محصولی که بدون استاندارد تولید می‌شود، نه‌تنها غیرقانونی بلکه غیراخلاقی است، زیرا اعتماد عمومی سرمایه ملی است و نباید قربانی تولید بی‌کیفیت شود. بازار بدون استاندارد، میدان قمار با جان و مال مردم است.

وی با اشاره به اینکه استاندارد از یک الزام قانونی فراتر رفته و به راهبردی ملی تبدیل شده است، اظهار داشت: در شرایطی که اقتصاد جهانی با تحولات سریع مواجه است، تاب‌آوری اقتصادی متعلق به واحد‌هایی است که به استاندارد پایبند هستند و این شاخص، معیار مقاومت اقتصادی کشور‌ها محسوب می‌شود.

سرمست، استاندارد را نه ابزار کنترل بلکه رهبری کیفیت دانست و افزود: اگر روزگاری استاندارد مانع تولید تلقی می‌شد، امروز موجب رونق سرمایه‌گذاری، شفافیت در تولید و تقویت رقابت سالم است.

او با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنعتی آذربایجان شرقی گفت: این استان با برخورداری از بیش از ۶ هزار واحد تولیدی و ده‌ها برند ملی در صنایع مختلف، قابلیت تبدیل‌شدن به پایتخت استاندارد و ایمنی تولید کشور را دارد.

به گفته وی، موقعیت جغرافیایی استان در مسیر کریدور بین‌المللی شرق به غرب، فرصت ارزشمندی برای توسعه صادرات و ارتقای کیفیت محصولات فراهم کرده است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین همکاری سازمان استاندارد با نظام مهندسی ساختمان را در حوزه ساخت‌وساز ضروری دانست و گفت: رعایت استاندارد در مصالح و سازه‌های ساختمانی، علاوه بر افزایش ایمنی، به صرفه‌جویی در مصرف انرژی نیز منجر خواهد شد.

وی در پایان با تقدیر از واحد‌های تولیدی نمونه استان تصریح کرد: تجلیل از برگزیدگان عرصه کیفیت، تجلیل از فرهنگ استاندارد و الگوی توسعه پایدار است. معیار اصلی در حکمرانی اقتصادی استان، کیفیت و اعتبار تولید است، نه صرفاً افزایش آمار تولید؛ چرا که هیچ توسعه‌ای بدون استاندارد ماندگار نخواهد بود.

همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران، در این مراسم استاندارد صرفاً مجموعه‌ای از قوانین و مقررات نیست»، بر ضرورت گفت‌وگوی فعال میان صنعت‌گران و جهان امروز تأکید کرد.

صمد حسن زاده با اشاره به نقش نهاد استاندارد در رشد فنی کشور گفت: تدوین استاندارد‌ها باید همگام با تحولات جهانی و نیاز‌های روز صنعت صورت گیرد.

وی افزود: استاندارد یک سرمایه ملی است، چراکه با اعتبار بین‌المللی کشور گره خورده است، اما متأسفانه از این سرمایه به‌درستی استفاده نمی‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران بخش قابل‌توجهی از ناترازی‌های موجود در اقتصاد کشور را ناشی از بی‌توجهی به استانداردها، به‌ویژه در حوزه محیط‌زیست دانست و تأکید کرد: «این ناترازی‌ها زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و سلامت و ایمنی جامعه را به خطر انداخته است.

وی ادامه داد:حفظ سلامت و ایمنی شهروندان باید نخستین اولویت نهاد استاندارد در ایران باشد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد، با اشاره به جایگاه استاندارد در توسعه ملی اظهار کرد: استاندارد در زندگی روزمره همه انسان‌ها حضور دارد و رعایت آن تضمین‌کننده سلامت، امنیت و کیفیت زندگی است.



علیرضا منادی سفیدان افزود: در مجلس شورای اسلامی، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را با هدف حمایت از نوآوری، فناوری و تولید باکیفیت به تصویب رساندیم؛ چرا که توسعه کشور بدون پیوند میان علم، صنعت و استاندارد ممکن نیست.

وی با تأکید بر اینکه امروز کارخانه‌داران و تولیدکنندگان کشور در حال توسعه و گسترش فعالیت‌های خود هستند، گفت: رابطه صحیح و ساختاریافته بین صنعت و دانشگاه، عامل اصلی ارتقای کیفیت و استاندارد در تولیدات داخلی است. باید دانشگاه‌ها را به قلب صنعت و صنعت را به بدنه دانشگاه پیوند دهیم تا استاندارد از مرحله آموزش تا اجرا جاری شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش تولیدکنندگان در شرایط سخت اقتصادی، تصریح کرد: شما صنعتگران، افسران و فرماندهان جنگ اقتصادی هستید. در این جنگ نابرابر، با وجود فشار‌ها و زیان‌ها، چرخه تولید را متوقف نکردید و این نشان‌دهنده روحیه جهادی و تعهد شما به کشور است.

وی در پایان تأکید کرد: استاندارد، پایه اعتماد ملی و کلید پیشرفت اقتصادی است. هر چه سطح استاندارد در محصولات داخلی افزایش یابد، قدرت رقابت ایران در بازار‌های جهانی نیز بیشتر خواهد شد. مجلس شورای اسلامی در مسیر حمایت از تولید استاندارد و دانش‌بنیان، همواره در کنار صنعتگران کشور خواهد بود.

در پایان این مراسم از واحد‌های نمونه استان تجلیل شد.