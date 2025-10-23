باشگاه خبرنگاران جوان _ حسن شه‌بخش معاون اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: ساعت ۱۷:۰۳ عصر امروز بر اثر برخورد شدید یک دستگاه وانت پیکان با پژو ۴۰۵ در محور خاش به زاهدان محدوده ده‌پابید، ۱۴ نفر از سرنشینان خودرو‌ها مصدوم شدند.

بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۵ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام و اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان انجام شد و دو نفر از مصدومان توسط آمبولانس به بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) و ۱۲ نفر دیگر به بیمارستان امام خمینی (ره) زاهدان منتقل شدند.

تنها سه دقیقه بعد، در ساعت ۱۷:۰۶، یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور زاهدان به بم و در نزدیکی ایست و بازرسی نصرت‌آباد واژگون شد که در این سانحه ۱۰ نفر مصدوم و ۲ نفر فوت شدند.

برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه نیز ۴ دستگاه آمبولانس و یک اتوبوس آمبولانس به محل اعزام و اقدامات درمانی اولیه انجام شد و تمامی مصدومان این سانحه به بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) زاهدان انتقال یافتند.

منبع علوم پزشکی زاهدان