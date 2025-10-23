آیین تجلیل از دست اندرکاران ستاد اربعین آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -سردار پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رییس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه با عنایت الهی اربعین امسال از بهترین و امنترین اربعینهایی بود که برگزار شد افزود: این حرکت و پیاده روی حسینی تا ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) ادامه دارد، اما باید کارمان را اساسیتر و نهادینهتر کنیم.
سرمست استاندار آذربایجان شرقی هم با قدردانی از تلاشهای موکبهای استان در برگزاری بزرگترین اجتماع عالم تشیع گفت: حضور و خدمت همه ما در این مراسم بزرگترین افتخار است و بنا داریم در مدیریت استان برای این اجتماع باشکوه هر سال بهتر از سال کذشته برنامه ریزی کنیم.
محراب داوری معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان شرقی و جانشین ستاد اربعین استان نیزگفت: ۵۱ موکب در اربعین حسینی سال جاری در کربلا، سامرا، کاظمین، نجف و مرزهای کشور مستقر شده و به زائران ابا عبدالله الحسین (ع) خدمت رسانی کردند.
وی افزود: ما به یک دیپلماسی جدی در زمینه ارتباط اربعین استان با استانداریهای نجف و کربلا نیازداریم تا بتوانیم مشکلات مواکب را برای مراسمهای اربعین سالهای آینده حل کنیم.
وی با بیان اینکه در کمیته اطلاع رسانی ستاد اربعین صداوسیمای آذربایجان شرقی با تهیه و پخش ۱۲۰ ساعتبرنامه رادیویی و تلویزیونی خوش درخشید گفت: در کمیتههای مختلف ستاد اربعین استان اقدامات ارزشمندی برایخدمت به زائران حسینی انجام گرفت و شاید تنها استانی بودیم که مشکل حمل و نقل در جابجایی مسافران نداشتیم.
داداش زاده رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان هم گفت: نزدیک ۵۰ میلیارد تومان کمک مالی به مواکب اهدا شد و توسط ۵۱ موکب استان نزدیک ۹میلیون زائر درمدت ۱۲ روز خدمات دریافت کردند.