فرماندار سراب از راه اندازی کتابخانه سیار در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -علی جهانی فرماندار سراب با تاکید بر ضرورت راه اندازی کتابخانه سیار، در مناطق شهری و روستایی گفت: در تلاش هستیم با کمک شهرداری‌ها و دهیاری‌های یک دستگاه مینی بوس با عنوان کتابخانه سیار خریداری کرده و نسبت به جمعیت مناطق این کتابخانه در دسترس اهالی قرار گیرد.

وی جلسه پیگیری مشکلات کتابخانه‌های عمومی، خواستار تسریع در روند عملیات بهسازی ساختمان کتابخانه‌های قدیمی شد.

بابایی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی نیز، از بهسازی ساختمان کتابخانه عمومی شهر شربیان خبر داد و افزود:این طرح با اعتباری بالغ بر ۲۵میلیارد ریال در اجراست.

وی گفت: مرمت و بهسازی کتابخانه شهدای روستای فرکوش از توابع بخش مرکزی سراب به اتمام رسیده است.

برچسب ها: کتابخانه ، مطالعه
