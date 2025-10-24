رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید مهمترین هدف تحریم نشانه رفتن تولید در کشور است چون همه آیتم‌های پیشرفت و توسعه یک جامعه مربوط به تولید است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره راهکارهای جلوگیری از گرانی در بخش صنایع پس از فعال شدن اسنپ‌بک گفت: صنایع و تولید سال‌هاست که درگیر مشکلات زیاد از جنس‌های مختلف است.

نماینده مردم ورزقان در مجلس اظهار کرد: شاید بتوان گفت مهمترین هدف تحریم نشانه رفتن تولید در کشور است چون تولید باعث ایجاد اشتغال و ارزآوری می‌شود و تورم را کنترل همچنین باعث بهبود شرایط زندگی و افزایش درآمد کشور می‌شود.

این نماینده مجلس می‌گوید همه آیتم‌های پیشرفت و توسعه یک جامعه در حوزه اقتصادی مربوط به تولید است و حوزه‌های غیراقتصادی هم به تبع آن بهبود پیدا می‌کنند.

علیزاده با بیان اینکه هدف از تحریم و فشاری که ناجوانمردانه به کشورمان تحمیل می‌کنند برهم خوردن سیستم تولید در کشور است بیان کرد: اقدامی که شده (فعال شدن مکانیسم ماشه) فشار را بیشتر کرده، اما هم دولت و هم مجلس و مهمتر از همه تولیدکنندگان ما ثابت کردند که پای کار ایستادند و حتی در جنگ 12 روزه هم واحدهای تولیدی را تعطیل نکردند که این نشان می‌دهد ما وظیفه خود را در مجلس و دولت تا جایی که می‌توانیم انجام می‌دهیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: یک بخشی از فشارها در داخل توسط دولت و مجلس قابل کنترل است و یک بخش فشارهای خارجی است که گاهی اوقات کاری از ما در کمیسیون صنایع و معادن برنمی‌آید بنابراین تلاش می‌کنیم موانع و مشکلاتی را که در داخل کشور قابل کنترل و مدیریت هستند را در حد ممکن با استفاده از ابزارهای نظارتی و قانون‌گذاری در مجلس مهار و کنترل کنیم تا کمک‌حالی برای تولیدکنندگان باشد.

نماینده مردم ورزقان در مجلس بیان کرد: در بسیاری از حوزه‌ها سیاستگذاری ما درست نیست و در بسیاری از حوزه‌ها دستورالعمل‌هایی که وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی دارند و براساس آن عمل می‌کنند سرشار از ایراد است که در این رابطه قدم‌هایی برداشته می‌شود و پیگیری‌های مکرری وجود دارد و در بعضی از حوزه‌ها اصلاحاتی شده که در بعضی‌ از آنها هنوز موفق نشدیم، اما ما متوقف نمی‌شویم و مرتب به‌دنبال این هستیم که بتوانیم در این راستا کمک‌حال تولیدکنندگان باشیم. 

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
با سلام و احترام
خواهشی که از شما دست‌اندرکاران وزارت بهداشت داریم اینه که اینقدر تعرفه پزشکی رو افزایش ندید، پزشکان عزیزم آنقدر درآمدشان بالا رفته که نمیدونن چه جور خرج کنن نصف ساختمونهای شهر ما نصف مالکان پزشکان عزیز هستن بماند چیزها دیگه اش، واقعا تو هزینه بیماریمون موندیم بیماری مثل گرسنگی و تشنگی نیست که از گرونی و نداری تحمل کنیم یا کنترلش کنیم ، یک ویزیت 500یا700واقعاذزیاده، رحم کنید به قرآن خیر نخواهید دید
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۰۷:۵۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
پناه به خدا میبریم از شر امریکا و رانت خواران و اختلاسگران داخلی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
تولیدی ک ثبات نیست دلال بیشترین سود و کمترین زحمت اینو برعکس کنید
Germany
منصور
۰۷:۳۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
حرف درست بزن که / جواب درست بهت بدن
حرف سر بالا بزنی / اوخت یه جواب سرا زیر بهت میدن هااااااا
خصوصی سازی و واگذاری اموال بیت مال به خواص بیلیاقت خودتان که در اثر سو مدیریت باعث ورشکستی تمام کارخانجات شد را را امریکایی ها کردن یا خودتان کردید ؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
آره خوب تا جایی که میتانید بهشون بگیدقیمتا رو بالا ببرن تا بهشون کمک کرده باشید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
فعلا که با بالا بردن قیمت‌ها کشور داره مدیریت میشه، چون کار دیگه باد نیستن
