باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره راهکارهای جلوگیری از گرانی در بخش صنایع پس از فعال شدن اسنپبک گفت: صنایع و تولید سالهاست که درگیر مشکلات زیاد از جنسهای مختلف است.
نماینده مردم ورزقان در مجلس اظهار کرد: شاید بتوان گفت مهمترین هدف تحریم نشانه رفتن تولید در کشور است چون تولید باعث ایجاد اشتغال و ارزآوری میشود و تورم را کنترل همچنین باعث بهبود شرایط زندگی و افزایش درآمد کشور میشود.
این نماینده مجلس میگوید همه آیتمهای پیشرفت و توسعه یک جامعه در حوزه اقتصادی مربوط به تولید است و حوزههای غیراقتصادی هم به تبع آن بهبود پیدا میکنند.
علیزاده با بیان اینکه هدف از تحریم و فشاری که ناجوانمردانه به کشورمان تحمیل میکنند برهم خوردن سیستم تولید در کشور است بیان کرد: اقدامی که شده (فعال شدن مکانیسم ماشه) فشار را بیشتر کرده، اما هم دولت و هم مجلس و مهمتر از همه تولیدکنندگان ما ثابت کردند که پای کار ایستادند و حتی در جنگ 12 روزه هم واحدهای تولیدی را تعطیل نکردند که این نشان میدهد ما وظیفه خود را در مجلس و دولت تا جایی که میتوانیم انجام میدهیم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: یک بخشی از فشارها در داخل توسط دولت و مجلس قابل کنترل است و یک بخش فشارهای خارجی است که گاهی اوقات کاری از ما در کمیسیون صنایع و معادن برنمیآید بنابراین تلاش میکنیم موانع و مشکلاتی را که در داخل کشور قابل کنترل و مدیریت هستند را در حد ممکن با استفاده از ابزارهای نظارتی و قانونگذاری در مجلس مهار و کنترل کنیم تا کمکحالی برای تولیدکنندگان باشد.
نماینده مردم ورزقان در مجلس بیان کرد: در بسیاری از حوزهها سیاستگذاری ما درست نیست و در بسیاری از حوزهها دستورالعملهایی که وزارتخانهها و بانک مرکزی دارند و براساس آن عمل میکنند سرشار از ایراد است که در این رابطه قدمهایی برداشته میشود و پیگیریهای مکرری وجود دارد و در بعضی از حوزهها اصلاحاتی شده که در بعضی از آنها هنوز موفق نشدیم، اما ما متوقف نمیشویم و مرتب بهدنبال این هستیم که بتوانیم در این راستا کمکحال تولیدکنندگان باشیم.