دیدار دست‌اندرکاران کنگره بین‌المللی میرزای نائینی با رهبر معظم انقلاب

تاریخ انتشار ۰۱ آبان ۱۴۰۴ ۱۹:۴۷
دست‌اندرکاران برگزاری گردهمایی بین‌المللی بزرگداشت آیت‌الله میرزا محمّدحسین نائینی روز گذشته ۳۰ مهر ۱۴۰۴ با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کردند.

دست‌اندرکاران برگزاری گردهمایی بین‌المللی بزرگداشت آیت‌الله میرزا محمّدحسین نائینی روز گذشته ۳۰ مهر ۱۴۰۴ با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کردند.
برچسب ها: رهبر انقلاب ، دیدار رهبری
