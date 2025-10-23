همزمان با ثبت سفارش ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری شاهد نونوار شدن ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای کشور خواهیم بود.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه حمل و نقل عمومی به شمار می‌رود. با توجه به کمبود همیشگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، تأمین ناوگان اتوبوسی یکی از اولویت‌ها در این بخش است.

 کمبود ناوگان در ایام پیک سفر

پیش از این، در جلسه هیئت دولت مصوب شده بود که ۲ هزار دستگاه ناوگان اتوبوسی وارد کشور شود. متأسفانه این ناوگان برای ایام پیک سفر، از جمله اربعین، به موقع نرسید و در اربعین امسال نیز با کمبود ناوگان اتوبوسی مواجه بودیم. این موضوع باعث شد که سایر دستگاه‌ها ناوگان خود را برای جابه‌جایی زائران به کار ببرند.

طبق آخرین پیگیری‌های صورت گرفته، بخش عمده‌ای از ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای ترخیص شده و به زودی وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور خواهند شد. مابقی نیاز نیز از طریق تولیدات داخلی تأمین خواهد شد.

در همین راستا، مهدی خضری، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری، از ثبت سفارش بیش از ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس طی شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد. وی نوسازی و توسعه ناوگان مسافری کشور را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی این سازمان معرفی کرد و گفت: «از ظرفیت‌های قانونی مندرج در برنامه هفتم پیشرفت و مصوبات هیأت وزیران به منظور واردات ناوگان جدید بهره‌برداری شده است.»

خضری همچنین به مصوبه ستاد اربعین در خصوص واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس اشاره کرد و تصریح کرد: «با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکنون ثبت سفارش بیش از ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس توسط شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری و بازرگانی انجام شده و در مسیر اجرای فرآیند واردات قرار دارد.»

با تأمین این ناوگان، شاهد نونوار شدن ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای کشور خواهیم بود که این امر گام بلندی در جهت بهبود وضعیت حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای کشور به شمار می‌رود.

تبادل نظر
