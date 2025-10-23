تیم ملی فوتسال ایران در گروه مرگ رقابت‌های بازی‌های کشور‌های اسلامی قرار گرفت و باید با افغانستان، مراکش و تاجیکستان رقابت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتسال ایران در آبان‌ماه در رقابت‌های بازی‌های همبستگی اسلامی شرکت خواهد کرد. قرعه‌کشی این مسابقات انجام شد و شاگردان وحید شمسایی حریفان خود را شناختند.

تیم ملی فوتسال ایران در گروه دوم با مراکش، افغانستان و تاجیکستان رقابت خواهد کرد. این گروه بدون شک، گروه مرگ این مسابقات خواهد بود، جایی که افغانستان، پدیده فوتسال آسیا و مراکش، تیمی که در جام جهانی ازبکستان باعث حذف ایران شد حضور دارند.

در گروه اول هم عربستان سعودی، آذربایجان، لیبی و ازبکستان با یکدیگر رقابت می‌کنند. این رقابت‌ها با دو گروه چهار تیمی آغاز خواهد شد و در ادامه دو تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی صعود می‌کنند.

برچسب ها: تیم فوتسال ، فوتسال ایران
خبرهای مرتبط
پیروزی تیم فوتسال جوانان ایران مقابل روسیه با طعم کامبک
هنگ‌کنگ مغلوب دختران فوتسال ایران شد
تساوی تیم ملی فوتسال زنان مقابل روسیه در دیدار تدارکاتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دختران کبدی‌کار ایران نایب قهرمان جهان شدند
پسران کبدی‌کار ایران نایب قهرمان شدند
رده‌بندی نهایی کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ قهرمانی مقتدرانه ایران
افتخار آفرینان تکواندو پاداش نقدی خود را دریافت کردند + فیلم
پاداش هت‌تریک برابر المپیاکوس برای فرمین لوپز + فیلم
ثبت سومین برد متوالی برای شاگردان غلامی
قرارداد مسی با اینتر میامی تمدید شد
عباس‌پور به مدال نقره جهان بسنده کرد
دختران فوتسالیست گام نخست را مقتدرانه برداشتند
حریفان آزادکاران ایرانی مشخص شدند
آخرین اخبار
افتخار آفرینان تکواندو پاداش نقدی خود را دریافت کردند + فیلم
رده‌بندی نهایی کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ قهرمانی مقتدرانه ایران
قرارداد مسی با اینتر میامی تمدید شد
صعود تیم ملی پدل بانوان ایران به فینال قهرمانی آسیا
ابوالفضل مهمدی برنز گرفت
عباس‌پور به مدال نقره جهان بسنده کرد
دختران فوتسالیست گام نخست را مقتدرانه برداشتند
پسران کبدی‌کار ایران نایب قهرمان شدند
فوتسال مردان ایران در گروه مرگ قرار گرفت
سربازان ایران در جنگ نرم خواهیم بود
نوروزی از راهیابی به فینال ناکام ماند
درویشی به فینال دوی ۱۰۰ متر راه یافت + فیلم
ثبت سومین برد متوالی برای شاگردان غلامی
دختران کبدی‌کار ایران نایب قهرمان جهان شدند
حریفان آزادکاران ایرانی مشخص شدند
پاداش هت‌تریک برابر المپیاکوس برای فرمین لوپز + فیلم
ارسال پیش نویس قرارداد برای اوسمار/ مربی برزیلی هفته آینده به تهران می‌آید
محمدامین حبیب زاده برنزی شد
سنا شایگان سوم شد
قزاقستان، جدیدترین قربانی قدرت‌نمایی پسران هندبال ایران
تیم ملی زیر ۱۶ سال ساحلی مغلوب قزاقستان شد
رئیس فدراسیون جهانی تکواندو ابقا شد/ ساعی برای هیات اجرایی رای نیاورد
هیچ انگیزه مادی در ماندن من در پرسپولیس وجود ندارد/ متاسفانه گریبانگیر یکسری مسائل حاشیه‌ای شدیم
تودور: فرصت‌سوزی کردیم/ به مهارت و شانس ویینسیوس باختیم
دختران ایران اردن را هم مقتدرانه شکست دادند
بازی‌های آسیایی جوانان/ سومین برد متوالی تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر
یورش دیوانه‌وار هری کین به توپ طلا؛ ۲۰ گل در ۱۲ بازی
تکواندوی قهرمانی جهان؛ سلیمی و کیانی رقبای‌شان را شناختند
تیم میکس پومسه ایران طلایی شد + تصاویر
سید صالحی: هواداران استقلال و سپاهان انتظاری جز برد از تیم‌شان نداشتند