باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتسال ایران در آبانماه در رقابتهای بازیهای همبستگی اسلامی شرکت خواهد کرد. قرعهکشی این مسابقات انجام شد و شاگردان وحید شمسایی حریفان خود را شناختند.
تیم ملی فوتسال ایران در گروه دوم با مراکش، افغانستان و تاجیکستان رقابت خواهد کرد. این گروه بدون شک، گروه مرگ این مسابقات خواهد بود، جایی که افغانستان، پدیده فوتسال آسیا و مراکش، تیمی که در جام جهانی ازبکستان باعث حذف ایران شد حضور دارند.
در گروه اول هم عربستان سعودی، آذربایجان، لیبی و ازبکستان با یکدیگر رقابت میکنند. این رقابتها با دو گروه چهار تیمی آغاز خواهد شد و در ادامه دو تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی صعود میکنند.